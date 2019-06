Edison - L'uomo che illuminò il mondo, il trailer italiano

Cinema

di Claudio Rugiero - 07/06/2019 12:46 | aggiornato 07/06/2019 12:52

Benedict Cumberbatch è Thomas Edison nel nuovo biopic diretto da Alfonso Gomez-Rejon. Edison - L'uomo che illuminò il mondo (The Current War) sarà nelle sale italiane dal prossimo 18 luglio.

0 condivisioni

"Si accendano le luci in sala". Oggi questa frase non sarebbe possibile se la storia non avesse conosciuto Thomas Edison, che verso la seconda metà dell'800 aprì la strada all'illuminazione elettrica. Le sue gesta sono narrate nel biopic Edison - L'uomo che illuminò il mondo (il titolo originale è The Current War), in uscita nelle sale italiane dal 18 luglio 2019 con 01 Distribution e con protagonisti Benedict Cumberbatch e Michael Shannon.

L'incredibilità di questo progetto risiede nella sua sorprendente genesi in ambiente universitario, un caso più unico che raro dunque. Al suo primo giorno alla School of Drama della Yale University, lo sceneggiatore Michael Mitnick si è infatti visto assegnare il compito di portare in classe un’idea presa da eventi storici. È proprio in questo contesto che è nato il biopic su Thomas Edison, una figura di cui Mitnick allora sapeva ben poco. Le ricerche condotte dallo sceneggiatore hanno quindi portato alla prima stesura di Edison - L'uomo che illuminò il mondo, che chiaramente ci permetterà di apprendere qualcosa di più sull'inventore dell'omonima pila.

HD 01 Distribution

Come possiamo vedere dal trailer italiano che troviamo all'inizio di questo articolo, la nascita dell'illuminazione elettrica sarà l'argomento centrale di Edison - L'uomo che illuminò il mondo. Per privilegiare questo aspetto, è stata realizzata una fotografia incredibilmente innovativa, messa a punto dal sudcoreano Chung Chung-hoon (Oldboy e The Handmaiden), in cui la luce diventa protagonista del film.

Trama e cast

Il lungometraggio racconta la storia della competizione tra i due più grandi inventori dell’era industriale, Thomas Edison e George Westinghouse. La posta in palio di questo scontro, epico e spietato, è stabilire quale dei rispettivi sistemi elettrici dominerà il nuovo secolo.

Siamo ormai nella seconda metà dell'800 quando Thomas Edison, sostenuto dal banchiere J.P. Morgan, mette a punto un nuovo sistema di illuminazione per abbagliare la città di Manhattan. Tuttavia, il suo rivale George Westinghouse, aiutato dallo scienziato Nikola Tesla, riesce ad individuare alcuni pesanti difetti nel sistema a corrente continua ideato da Edison. In alternativa a questa invenzione Westinghouse e Tesla propongono quindi con un sistema a corrente alternata, una scelta ancora più rischiosa. Una risposta che scatenerà una vera e propria "guerra della corrente".

01 Distribution 8 01 Distribution Facebook Twitter Pinterest Edison - L'uomo che illuminò il mondo

01 Distribution Facebook Twitter Pinterest Edison - L'uomo che illuminò il mondo

01 Distribution Facebook Twitter Pinterest Edison - L'uomo che illuminò il mondo

01 Distribution Facebook Twitter Pinterest Edison - L'uomo che illuminò il mondo

01 Distribution Facebook Twitter Pinterest Edison - L'uomo che illuminò il mondo

01 Distribution Facebook Twitter Pinterest Edison - L'uomo che illuminò il mondo

01 Distribution Facebook Twitter Pinterest Edison - L'uomo che illuminò il mondo

01 Distribution Facebook Twitter Pinterest Edison - L'uomo che illuminò il mondo

Chiudi 1 di 8

Edison - L'uomo che illuminò il mondo è diretto da Alfonso Gomez-Rejon, autore già noto per Quel fantastico peggior anno della mia vita (Me and Earl and the Dying Girl).

Il cast del film comprende Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston, Tuppence Middleton, Matthew Macfadyen, Tom Bell, Ekow Quartey e Tom Sweet.

Che ne pensate? Lo andrete a vedere?