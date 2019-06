Godzilla II - King of the Monsters, le scene post-credit spiegate

Attenzione! Possibili spoiler!

I crediti di Godzilla II: King of the Monsters scorrono attraverso un montaggio che alterna ritagli di giornale e brevi sequenze che mostrano ciò che sta accadendo in tutto il mondo dopo i drammatici eventi di Boston, culminati col trionfo - a suon di esplosioni atomiche - di Godzilla ai danni del mostro a tre teste Ghidorah. Nello specifico, si intuisce che Mothra, ferito a morte nelle fasi finali del film, possa sopravvivere e rigenerarsi. Quanto alla Monarch, l'organizzazione segreta che per anni ha monitorato i titani in tutto il globo, dopo l'infuriare delle polemiche è costretta a rendere pubbliche le informazioni relative a queste creature primordiali raccolte negli ultimi decenni.

Ma non è tutto, perché nei titoli di coda osserviamo i vari kaiju sottomessi al dominio di Godzilla dirigersi verso Skull Island, l'isola di Kong in cui le acque si stanno agitando e parecchio. A mostrarci quello che avverrà nel prossimo anno sul grande schermo è un filmato d'archivio che immortala un antico dipinto in cui il sauro radioattivo e il maxi scimmione si affrontano per la corona di re dei titani. Una pittura secolare che non solo descrive quanto sia antica la rivalità tra Godzilla e Kong, ma che suggerisce (pure) che il secondo sarà decisamente più extralarge e potente di quello apparso in Kong: Skull Island.

Ghidorah risorge? La scena post-credit di Godzilla II: King of the Monsters

HD Warner Bros.

La scena ufficiale post-credit di King of the Monsters guarda non solo al crossover Godzilla vs. Kong e si concentra sul futuro del lucertolone dal respiro atomico: protagonista è il villain del film, l'eco-terrorista Alan Jonah (Charles Dance) deciso a ottenere il DNA dei titani. Lo vediamo recarsi su Isla de Mara, località natale di Rodan. Scopriamo che è lì per un preciso motivo. Contattato da un pescatore del posto, che ha ritrovato la testa mozzata di King Ghidorah, strappata via da Godzilla in uno degli scontri tra il mostro a tre teste e il sauro. Ciò che sembrava essere perduto nelle acque dell'oceano, riaffiora quindi in superficie e finisce nelle mani del visionario terrorista Jonah. Cosa intende farci con una testa tranciata, vi starete chiedendo?

In King of the Monsters viene rivelato che le origini di Ghidorah sono di natura extraterrestre (è un alieno, come vuole la tradizione Toho) e che il mostro ha poteri di rigenerazione straordinari. Chiaro come il suo DNA faccia gola a Jonah, che intende utilizzarlo per dar vita a qualcosa di estremamente aberrante. Da qui si entra nel campo delle supposizioni, col futuro del MonsterVerse che guarda all'era Heisei anni '90 della Toho in cui dai resti del mostro a tre teste veniva creato, attraverso un elaborato processo di ingegneria, Mecha-King Ghidorah, un essere non più solo organico ma potenziato da elementi robotici.

Si preannuncia quindi un secondo round tra Godzilla e Ghidorah, Difficile per ora dire se ciò avverrà in Godzilla vs. Kong, il cui intreccio seguirebbe in pratica le orme di Batman v Superman (divergenze iniziali tra i protagonisti che poi si uniscono per combattere il super cattivo), oppure se si stia preparando il terreno per Godzilla 3.