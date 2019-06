Il film di Uncharted ha finalmente una data di uscita: dicembre 2020

Uncharted è una produzione Arad/Atlas Entertainment Production ed è prodotto da Charles Rover, Avi Arad, Alex Gartner e Ari Arad. Jonathan Kadin sta supervisionando il progetto per Columbia. Non sappiamo ancora quando inizieranno effettivamente le riprese del film.

La data di uscita del film di Unchaterd è allora ufficialmente fissata per il 18 dicembre 2020 . Parola di Sony Pictures, che ha incaricato il regista Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) di plasmare le gesta del buon Nathan in celluloide. Trachtenberg rimpiazza Shawn Levy , che ha abbandonato il progetto a causa di impegni sovrapposti nella sua agenda professionale. La nuova versione della sceneggiatura è invece scritta da Jonathan Rosenberg e Mark Walker.

Naturale, a fronte di un successo conclamato, che Uncharted sarebbe prima o poi sbarcato sul grande schermo come già accaduto ad altri celebri franchise, da Tomb Raider ad Assassin's Creed. Di un film a tema d'altronde se ne parla da tempo, ma adesso sappiamo finalmente - dopo una gestazione assai travagliata - quando poterci fiondare al cinema più vicino per goderci le esotiche bellezze di questo brand senza dover per forza impugnare il pad.

