Il Simbolo Perduto di Dan Brown diventa una serie TV

La serie seguirà le prime avventure di un giovane Robert Langdon , professore di simbologia religiosa all'università di Harward, che si ritrova implicato in diversi enigmi mortali quando il suo mentore viene rapito. La CIA obbliga Langdon ad entrare a far parte di una task force dove scoprirà una terrificante cospirazione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok