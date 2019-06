L'ultimo progetto di Michael Douglas? Narrare un video dove cerca di vendere casa sua

Chissà che il video, le immagini, i sentimenti espressi da Michael Douglas nel video da lui narrato non siano il giusto approccio per permettere alla villa sull'isola di Maiorca di ospitare un nuovo celebre proprietario.

La mia vita ha preso un nuovo corso e ora è giunto il momento per me di permettere a qualcun altro di godere del privilegio e dell'avventura di S'Estaca. Qualcuno che apprezzerà la bellezza, la privacy e gli ampi panorami. Qualcuno con la visione e lo spirito del creatore di S'Estaca, l'Arciduca Ludwig Salvator.

La storia dell'incredibile casa ha colpito l'attore fin da subito, come un amore a prima vista; Architectural Digest , inoltre, dichiara che molti personaggi famosi sono stati ospiti di Douglas proprio in questa dimora, tra cui Tom Cruise , Nicole Kidman , Michelle Pfeiffer e Jack Nicholson .

L'attore americano Michael Douglas , 74 anni, vincitore di due premi Oscar , ha sviluppato recentemente un nuovo progetto. Si tratta di un lavoro del tutto originale e soprattutto riguarda una causa altrettanto particolare: un video in cui cerca di vendere la sua casa sull'isola di Maiorca in Spagna , comprata 29 anni fa con la sua ex moglie.

L'attore premio Oscar aveva acquistato la casa sull'isola di Maiorca in Spagna nel 1990 con la sua prima moglie. Ora l'ha messa in vendita con... un video narrato da lui stesso.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok