Men in Black: International, nuovo trailer internazionale con scene e alieni inediti

di Claudio Rugiero - 07/06/2019 15:06 | aggiornato 07/06/2019 15:09

Nell'attesa di vedere Men in Black: International, dal 25 luglio nelle sale italiane, un nuovo trailer online mostra alcuni dettagli rimasti sino ad ora inediti del film diretto da F. Gary Gray.

Men in Black: International arriverà nei cinema italiani dal prossimo 25 luglio. Nel frattempo è stato rilasciato un nuovo trailer internazionale che ci dice qualcosa di più sullo spin-off della saga basata sul fumetto di Lowell Cunningham. Nel video riportato all'inizio del presente articolo, in mezzo a tanta azione e adrenalina, si intravedono infatti già le minacce che ci aspetteranno nel film diretto da F. Gary Gray: da figure in miniatura ad altre a grandezza umana, ce n'è davvero per tutti i gusti!

Accanto a quello appena visto, qui sotto abbiamo anche un bel video dalla durata di un minuto in cui vediamo due ballerini danzare su un remix di Mike Relm (così, giusto per prendere il ritmo), mentre ai loro lati scorrono alcune immagini dal film.

Cosa sappiamo di Men in Black: International

Men in Black: International tenterà di rilanciare il franchise con una nuova storia e con protagonisti due attori già insieme in Thor: Ragnarok: l'ex dio del tuono Chris Hemsworth e la Valchiria Tessa Thompson.

Muniti di camicia bianca e giacca e cravatta nera, le due star formeranno un'inedita strana coppia che si proporrà come "Man and Woman in Black" e - come possiamo vedere dalle prime immagini precedentemente diffuse - faranno sul serio, anzi sul serissimo.

#FBF shooting MIB with my partner in galaxy protection @TessaThompson_x when we were ripping aliens a new one. From memory, this shot was taken in between set ups when we noticed some criminal activity on the streets in London. #MIBInternational 🕶️ @MenInBlack pic.twitter.com/b89RQCcswl — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) December 7, 2018

I dettagli sulla trama di Men in Black: International non sono ancora molti, ma conosciamo da tempo l'idea centrale della sceneggiatura di Matt Holloway e Art Marcum. Nello spin-off gli alieni continuano a creare problemi alla Terra e questa volta tocca agli agenti H e M occuparsene. All'interno dell'agenzia c'è però una talpa, le cui intenzioni ancora non sono note.

Men in Black: International è diretto da F. Gary Gray, già conosciuto per Fast & Furious 8 e Straight Outta Compton.

Il cast del film comprende inoltre Rebecca Ferguson, Emma Thompson, Liam Neeson e Rafe Spall.