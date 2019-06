Michael Fassbender sul rapporto tra Magneto e Xavier in X-Men (e la ship Cherik)

Cinema

Amici o nemici? O forse altro? Michael Fassbender parla del rapporto tra il suo personaggio e quello di James McAvoy nella saga degli X-Men.

Da sempre nei film degli X-Men il rapporto tra Erik Lehnsherr/Magneto e Charles Xavier/Professor X è stato un elemento fondante della saga, un elemento a dir poco complicato.

Partiti come amici nel prequel X-Men - L'inizio, più spesso avversari con ideologie troppo differenti nelle altre pellicole, i personaggi interpretati da Michael Fassbender e James McAvoy (e da Ian McKellen e Patrick Stewart nella loro versione più anziana) condividono un legame indissolubile.

Ho adorato interpretare questo ruolo e adoro il rapporto tra Erik e Charles perché è davvero sofisticato. Possono farsi la guerra il momento prima e sedersi a giocare una partita a scacchi quello dopo. In un certo senso, direi che sono come interdipendenti. Secondo me, Charles è la cosa più vicina a un migliore amico per Erik. Forse il suo unico amico.

Così ha dichiarato Fassbender in un'intervista durante il tour promozionale di X-Men: Dark Phoenix, come riportato da USA Today.

Ovviamente, anche i fan hanno una loro opinione al riguardo e per molti autori e lettori di fanfiction o creatori e divulgatori di fanart a tema, la relazione tra i due non solo non si limita a essere quella tra amici/nemici, ma è tutt'altro che platonica. I sostenitori della coppia hanno anche creato un nome apposito, crasi di quelli dei due personaggi: Cherik.

Sostiene Hutch Parker, produttore dei film della serie fin da X-Men 2:

Mi piacciono le domande, le speculazioni al riguardo. E di certo James e Michael, come anche l'intero cast, si divertono a dare adito alle voci.

E continua:

Credo che tutto questo vada a testimonianza di ciò che c'è di unico negli X-Men: ti regalano delle relazioni e dei personaggi estremamente complessi. Non puoi semplicemente incasellarli in una data categoria e hai l'opportunità di vederli prendere delle decisioni molto umane e realistiche.

Chissà allora quali decisioni verranno prese nell'ultimo capitolo della saga o come si evolverà questa volta il rapporto tra Erik e Charles.

X-Men: Dark Phoenix è dal 6 giugno nelle sale; qui trovate tutto quello che c'è da sapere sul film.