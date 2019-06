Microsoft ha mostrato il Surface dual-screen ai suoi dipendenti

Tecnologia

07/06/2019

Microsoft ha grandi piani per la sua linea di dispositivi Surface. Mostrato ai dipendenti il prototipo di un dispositivo dual-screen, che potrebbe arrivare in autunno sul mercato. E c'è anche lo zampino di Intel.

Nel futuro della linea Surface di Microsoft potrebbe esserci un dispositivo con doppio schermo. Nonostante sia ancora in fase prototipale, l'azienda di Redmond ha mostrato l'hardware ai suoi dipendenti ad un recente incontro riguardante proprio i Surface delle prossime generazioni.

Le notizie giungono da fonti di The Verge vicine a Microsoft, che hanno accennato anche a lunghe code create dai più curiosi per dare uno sguardo più da vicino al Surface dual-screen. Il suo nome in codice, svelato da Windows Central sul finire del 2018, dovrebbe essere Centaurus. Un dispositivo a cui il gigante tech starebbe lavorando da circa due anni.

Per quello che sembra essere un'evoluzione di Andromeda (nome in codice di un dispositivo dual-screen probabilmente ormai accantonato), Microsoft avrebbe scelto di collaborare con Intel, azienda che al Computex 2019 ha mostrato proprio il prototipo del suo PC dual-screen (oltre al laptop con doppio schermo).

Il sistema operativo di Cantaurus dovrebbe essere una versione di Windows Core OS, sviluppata appositamente per i dispositivi con doppio schermo e con supporto alle applicazioni Win32, ma solo se disponibili nel Microsoft Store.

Un Surface dual-screen rientra a tutti gli effetti nei piani di Microsoft, e il fatto che questo sia stato già mostrato ai dipendenti lascia ben sperare per il suo arrivo sul mercato. Tuttavia, le strategie delle aziende possono cambiare in un batter d'occhio e non è detto che il destino di un prototipo sia quello di diventare un prodotto pronto per la commercializzazione.