La moglie di Chris Hemsworth, Elsa Pataky, è stufa di vederlo senza maglietta nei film (ma i fan non sono d'accordo)

Elsa Pataky inizia ad averne abbastanza delle scene senza maglietta del marito, Chris Hemsworth: "Mettiti qualcosa addosso!".

Eh si, essere la moglie di uno degli uomini più desiderati al mondo ha anche i suoi 'svantaggi'.

A Hollywood fama e beltà sono una lama a doppio taglio, una benedizione e una condanna. Lo sa bene Elsa Pataky, l'attrice spagnola coniuge dell'interprete del Dio del Tuono nel MCU, Chris Hemsworth.

Pataky avrebbe infatti confessato di averne abbastanza delle fin troppo numerose scene a petto nudo di cui è solito essere protagonista Hemsworth.

Chris Hemsworth Says Wife Elsa Pataky Is ‘Sick’ of Seeing Him Shirtless Onscreen https://t.co/eV2920Ivkc — People (@people) June 5, 2019

Chris Hemsworth sostiene che sua moglie, Elsa Pataky, sia stufa di vederlo senza maglietta nei film.

Così racconta Hemsworth ai microfoni di The Kyle and Jackie O Show, parlando del suo prossimo film, Down Under The Cover:

È una sorta di action-comedy, e ci saranno diverse scene con uomini senza vestiti... Ma mia moglie non ne può più, continua a dirmi di mettermi qualcosa addosso!

Afferma l'attore con tono scherzoso.

Con un fisico come quello di Hemsworth, è facile che questo tipo di scene venga girato anche quando non ce ne sia realmente bisogno ai fini della trama.

Il regista di Thor: Ragnarok, Taika Waititi, era solito scherzare parecchio al riguardo. Il copione di Ragnarok, infatti, inizialmente non prevedeva nessun momento del genere, come ha raccontato Hemsworth a Yahoo Entertainment:

Questa volta sembravano non esserci scene in cui dovevo stare a petto nudo, e la cosa a dire il vero era un po' un sollievo. Poi però arriva Taika e mi fa 'Sento di dovercene mettere una, in qualche modo. Dai, facciamo vedere un po' di pelle anche senza un vero motivo!'.

Ed è stato proprio il regista neozelandese ad avere l'ultima parola, alla fine.

HD Marvel Studios

Ma se il pubblico sembra gradire queste scelte 'stilistiche', Elsa Pataky racconta a Women's Health U.K.:

Per me 'sexy' significa esserlo dentro. Ovviamente ritengo mio marito un bellissimo uomo, ma non glielo dirò mai, perché altrimenti diventerebbe troppo pieno di sé!

Elsa ha sicuramente ragione, la bellezza è anche e soprattutto interiore, ma a noi continua a non dispiacere troppo l'idea di un Hemsworth poco morigerato in fatto di abbigliamento. E a quanto pare non siamo gli unici.

blessing your timeline with shirtless thor odinson pic.twitter.com/laOf9vGkDi — leann ⎊ (@avvngrs) July 27, 2018

Benedico la vostra timeline con Thor Figlio di Odino senza maglietta.

Anche Netflix Canada sembra concordare...

my favourite movie genre is Chris Hemsworth shirtless pic.twitter.com/7x9izsn8oY — Netflix Canada (@Netflix_CA) August 22, 2018

Il mio genere cinematografico preferito è Chris Hemsworth senza maglietta.

Nel caso in cui anche voi la pensiate come noi, e nell'eventualità che queste scene dovessero venire meno nel corso del tempo, vi lasciamo con un piccolo regalino dal simpatico titolo: "Chris Hemsworth a petto nudo per due minuti in una scena tagliata di Avengers: Age of Ultron".

Potrete vedere Chris Hemsworth in Men In Black: International dal 25 luglio al cinema.

E incrociamo le dita per qualche scena senza maglietta.