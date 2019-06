MotoGP 19 corre a tutta velocità nei negozi: le novità e il trailer

Videogames

Milestone torna a correre con il nuovo capitolo di MotoGP. Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo su due ruote approderà anche su Nintendo Switch a fine mese.

Appassionati di alta velocità e due ruote, unitevi e gioite! La software house italiana Milestone vi ricorda infatti che MotoGP 19 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, approdato sugli scaffali nella giornata di ieri, 6 giugno. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch il 27 giugno.

Mentre è tutto pronto per l'E3 2019 di Los Angeles e per le conferenze dei grandi attori dell'industria videoludica - a eccezione di Sony -, MotoGP torna in una nuova incarnazione, pronto a celebrare la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni tecnologiche uniche che permettono un realismo e un livello di sfida mai visti prima.

Grazie a MotoGP 19, tutti i fan possono così prendere parte alla Stagione 2019, scegliendo se affrontare subito i campioni della MotoGP o se vestire i panni di un giovane pilota, che dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup si fa strada fino a raggiungere la classe regina.

Vi presento A.N.N.A.

A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent) è un rivoluzionario sistema di Intelligenza Artificiale basata su reti neurali, nato dalla collaborazione tra Milestone e Orobix – una società specializzata nell'ingegneria di soluzioni di Intelligenza Artificiale. Si tratta di una IA che consente un incredibile livello di sfida per i giocatori, con avversari più veloci e precisi e comportamenti estremamente realistici.

Niente paura, però, perché per soddisfare le esigenze di ogni tipo di pilota virtuale, il livello di difficoltà sarà completamente personalizzabile.

In ogni caso, chi è alla ricerca di una sfida più impegnativa e realistica, potrà impostare il tutto verso l'alto, godendosi gare dall'alto tasso di adrenalina. Assolutamente più che nei capitoli passati del franchise.

La potenza è nulla senza... multiplayer!

La nuova modalità mutiplayer di MotoGP 19 presenta importanti miglioramenti sia in termini di infrastruttura tecnica che di esperienza di gioco.

Milestone ha finalmente integrato server dedicati, così da garantire sfide online più fluide e gratificanti. Potremo di conseguenza scorrere la lista delle lobby pubbliche per cercare la partita più adatta alle nostre esigenze oppure, grazie alle lobby private, creare un Gran Prix completamente personalizzabile per gareggiare solo con gli amici. Non solo, è stata introdotta pure la modalità Direttore di Gara, che permette di gestire ogni aspetto delle competizioni online e di assegnare penalità ai comportamenti irregolari dei piloti, proprio come in una vera gara di MotoGP. Grazie alla modalità TV Director, poi, è possibile gestire le telecamere di gioco, per catturare le azioni più mozzafiato da includere nei livestream.

Leggende da due ruote

La modalità Sfide Storiche di MotoGP 19 è un vero tuffo nella storia del Motomondiale.

Avremo infatti a disposizione più di 50 piloti leggendari e 35 moto ufficiali delle categorie 500cc e MotoGP, tutto perfettamente ricreato in ogni dettaglio.

Insieme alle 19 piste ufficiali della stagione in corso, sono presenti 3 tracciati storici, Laguna Seca 2013, Donington 2009 e Catalunya 2015, che porteranno alla mente amati ricordi a tutti i fan della MotoGP.

A ogni pilota il suo stile

In MotoGP 19 ci sono tanti nuovi strumenti per rendere unico il proprio pilota, scegliendo tra la più vasta selezione di accessori e marchi di sempre.

Grazie agli editor grafici è inoltre possibile creare caschi dal design unico come i campioni più famosi della MotoGP, disegnare lo stile del numero di gara e della lower butt patch. Tutti gli oggetti creati dai giocatori possono essere condivisi con la community, in modo che tutti possano votarli o scaricarli!

Una nuova sfida

Proprio come nella vera stagione di MotoGP 2019, quest'anno ci sarà il debutto della nuova Coppa del Mondo FIM Enel MotoE, dove le moto a emissioni zero saranno utilizzabili in alcuni dei circuiti più famosi del Campionato MotoGP. Grazie alle loro peculiarità, come l'elevata coppia e il peso, con le moto MotoE i giocatori sperimenteranno uno stile di guida completamente nuovo.

Vi ricordiamo che MotoGP 19 è già disponibile per l'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. A breve, sfreccerà ad altissima velocità anche sulla console ibrida di Nintendo. Cosa ne dite, siete pronti ad un nuovo giro di pista?