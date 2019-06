SDCC 2019: niente supereroi DC, ma IT: Capitolo 2 ha grandi piani per Pennywise

Cinema

di Simona Vitale - 07/06/2019 14:10 | aggiornato 07/06/2019 14:14

Warner Bros. non presenterà alcun fim dell'universo dei supereroi DC al San Diego Comic-Con 2019, ma IT: Capitolo Due sarà ben presente alla convention, in particolare allo ScareDiego. Ecco tutti i dettagli.

Con l'estate alle porte, anche il San Diego Comic-Con è ormai dietro l'angolo. L'annuale convention, che ha luogo nella città californiana ed è dedicata al mondo del cinema e dei fumetti, avrà luogo da giovedì 18 luglio sino a lunedì 21 luglio 2019.

Una delle grandi novità di quest'anno, e che sicuramente dispiacerà ai fan dell'universo di film targati DC Comics, è l'assenza di Warner Bros. dalla leggendaria Sala H della convention. Solitamente in questa sala vengono presentati i film più attesi dei prossimi mesi e proprio qui Warner Bros. ha in passato presentato in anteprima alcuni dei suoi film più celebri dedicati al mondo dei supereroi.

Come ha anche ammesso Patty Jenkins, regista di Wonder Woman (2017), la promozione di film che usciranno tra più di un anno (e che comporta notevoli costi) non avrebbe molto senso, essendo più giusto aspettare i tempi ad hoc per poterla effettuare in maniera più soddisfacente, anche in termini economici.

Sembra dunque essere questa la ragione per la quale i partecipanti al San Diego Comic-Con non potranno gustarsi succose anticipazioni relative a film molto attesi come Doctor Sleep, Dune, Tenet, Birds of Prey, The Batman e Joker.

Tuttavia, non è il caso di disperare.

Per il terzo anno consecutivo, ScareDiego sarà uno degli eventi più importanti del Comic-Con di San Diego con la presentazione dei film horror più attesi nei cinema di tutto il mondo. New Line e Warner Bros., nel 2017 e 2018, hanno usato ScareDiego per mostrare filmati di film come The Nun, La Llorona - Le lacrime del male e il terrificante IT: Capitolo Uno.

Ebbene, proprio durante l'anteprima horror di San Diego, Warner Bros. sarà presente con l'attesissimo IT: Capitolo Due, in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi e italiane a settembre 2019. L'annuncio della presentazione di IT: Capitolo Due allo ScareDiego (la sera del 17 luglio) è stato dato dal regista Andy Muschietti sul suo seguitissimo profilo Instagram.

I fortunati partecipanti del San Diego Comic-Con potranno così gustarsi esclusivi filmati e foto in anteprima assoluta della pellicola, con la certezza che non finiranno in rete prima del dovuto, prima cioè dell'uscita di settembre.

Così è stato nel 2017 e così sarà quest'anno. Eventi, filmati e tutto ciò che riguarda IT: Capitolo Due non sarà però limitato solo allo ScareDiego; la copertura informativa relativa al film riguarderà l'intero weekend, per la gioia dei fan di Stephen King e non solo.

Ricordiamo che IT: Capitolo Uno, con un incasso mondiale superiore ai 700 milioni di dollari, è diventato l'horror di maggior successo di tutti i tempi superando un cult come L'esorcista. IT: Capitolo Due seguirà i Perdenti ormai adulti tornare a Derry per scontrarsi una volta e per tutte contro Pennywise, il mostro muta forma che ha rovinato la loro infanzia.

Nel cast incontreremo James McAvoy nei panni di Bill, Jessica Chastain nei panni di Beverly, Bill Hader nei panni di Richie, James Ransone nei panni di Eddie, Andy Bean nei panni di Stanley, Jay Ryan nei panni di Ben e Isaiah Mustafa nei panni di Mike.

L'appuntamento nei cinema italiani con IT: Capitolo Due è fissato per il 5 settembre 2019.

Via: Deadline