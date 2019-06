The Big Bang Theory, il prossimo spin-off potrebbe essere Young Howard

TV News The Big Bang Theory

Pronti a vivere le avventure del piccolo Howard?

La serie TV The Big Bang Theory si è conclusa dopo 12 anni ad altissimi livelli per l'emittente televisiva americana CBS. I dirigenti della rete hanno ripetutamente espresso il desiderio di lanciare un altro spin-off per non disperdere la sua massiccia comunità di fan. E a questo punto, la loro migliore scommessa potrebbe essere un secondo prequel (dopo quello di Young Sheldon), questa volta incentrato sulle avventure del giovane Howard Wolowitz.

Non è un segreto che la fine di The Big Bang Theory non era stata decisa da CBS, ricorderete infatti che è stato l'attore principale Jim Parsons a voler dire addio allo show. Quindi CBS rimane senza uno dei suoi cavalli di battaglia più forti e, visto l'incredibile successo di Young Sheldon, secondo negli ascolti americani solo a The Big Bang Theory, potrebbe davvero pensare di esplorare il passato di Howard Wolowitz, che nella serie madre è interpretato da Simon Helberg.

Il finale della seconda stagione di Young Sheldon ha reso omaggio alla fine di The Big Bang Theory presentando versioni giovani del resto della banda di Pasadena. Ma a parte la funziona di omaggio, questa idea è servita anche come una grande cartina di tornasole per CBS. In questo modo hanno potuto testare il gradimento del pubblico e prepararsi a un potenziale prequel spin-off. Degli altri sei ragazzi che si sono visti in quell'episodio, probabilmente il più interessante è stato proprio Howard. Mentre i giovani Leonard e Raj erano seduti sulle loro scrivanie, Penny e Bernadette dormivano e Amy leggeva il libro La casa nella prateria, Howard giocava ai videogiochi a tarda notte, mentre la familiare e grava voce della signora Wolowitz riecheggiava nell'aria, chiedendogli di andare a letto. Lui, naturalmente, accennando un sorriso, ha continuato a giocare.

Durante la sua breve apparizione nel finale di Young Sheldon, il futuro astronauta ha solo nove anni; ciò significa che sua madre e suo padre sono ancora insieme a questo punto della storia. Se la potenziale serie di Young Howard riprende questo periodo, cioè circa due anni prima che suo padre, Sam Holowitz, li abbandoni per motivi ancora sconosciuti, si potrebbe sperare di scoprirne il motivo. Questo dà all'emittente televisiva una storia interessante che coinvolge la famiglia Wolowitz per almeno tre stagioni, a seconda di come gestiscono il passare del tempo. Dopo la partenza del padre Sam, lo spettacolo potrebbe concentrarsi sul rapporto di Howard con sua madre: una parte integrante della sua vita, che abbiamo avuto la possibilità di vedere un po' in The Big Bang Theory, fino alla morte del personaggio nella stagione 8.

