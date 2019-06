The Conjuring 3 inizia le riprese; Annabelle 3 ottiene un rating R

Cinema

07/06/2019

Mentre attendiamo l'uscita di Annabelle 3, che negli USA sarà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto, sono cominciate le riprese di The Conjuring 3, ispirato ad un caso di cronaca americana del 1981.

L'universo cinematografico di The Conjuring non sembra conoscere confini di espansione, tra sequel e spin-off.

In ordine di apparizione, l'ultimo film del franchise cominciato nel 2013 con L'evocazione - The Conjuring di James Wan è Annabelle 3 (titolo originale Annabelle comes home), in arrivo nei nostri cinema il 3 luglio 2019.

Ebbene l'inquietante, quanto attesa, pellicola diretta da Gary Dauberman negli USA ha ottenuto dall'MPAA (Motion Picture Association of America) il rating R. Annabelle 3, dunque, sarà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto a causa della presenza di scene violente e terrificanti. Un ottimo risultato, quindi, per gli amanti del franchise e del genere horror, sicuramente felici di gustarsi un film destinato esclusivamente ad un pubblico adulto.

Del resto, lo stesso Dauberman ha dichiarato nelle scorse settimane che in Annabelle 3 ci saranno terrificanti sorprese per gli spettatori, aggiungendo poi ch:

[Annabelle 3] si lega decisamente ad una storia più ampia. Sapete, Annabelle: Creation si concentrava sull’origine, sulla creazione della bambola, in questo film, invece, volevo scavare un po' nei Warren; è bello vederli parlare, almeno per un attimo, di cose non legate ad investigazioni paranormali. È bello vederli come due persone sposate, nel bel mezzo di una relazione. Scoprire che Ed ha un pessimo senso dell'orientamento, e cose del genere. Giusto per un istante, li vediamo come persone normali.

Mentre attendiamo il pieno dell'estate per provare i brividi che solo una storia come quella di Annabelle 3 potrà regalarci, sono cominciate le riprese di The Conjuring 3.

Dopo L'evocazione - The Conjuring (2013) e The Conjuring - Il caso Enfield (2016), i demonologi Ed e Lorraine Warren torneranno per un nuovo film del franchise la cui trama è legata al caso di cronaca, complesso e particolare, noto come il processo ad Arne Cheyenne Johnson.

L'inizio delle riprese è stato testimoniato da una foto pubblicata su Twitter da Vera Farmiga (Lorraine Warren) e che la immortala con Patrick Wilson (Ed Warren). La coppia di attori tornerà dunque sul grande schermo rinnovando un fortunato sodalizio artistico.

Come anticipato, il caso al quale si ispira The Conjuring 3 è davvero unico nel suo genere, tanto da aver costituito un precedente nella storia giudiziaria statunitense. Nel 1981, infatti, un avvocato difese il proprio cliente, accusato di omicidio, adducendo come alibi l'influenzamento psicologico causato da una possessione demoniaca al momento del compimento dell'atto. Ed e Lorraine Warren, su richiesta del fratello minore di Arne Johnson, fecero visita all'uomo prima della commissione del reato ed accertarono la sua possessione.

Un caso sicuramente controverso e interessante che immaginiamo sarà degnamente trasposto sul grande schermo grazie anche alla provata bravura degli attori protagonisti.

The Conjuring 3 arriverà sul grande schermo, negli USA, l'11 settembre 2020.

