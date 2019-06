Videogames

07/06/2019

Tutte le soundtrack dei capitoli principali, e persino di alcuni secondari, sono state inserite sulle due principali piattaforme musicali.

Con l'E3 di Los Angeles ormai alle porte arriva una novità molto gradita per tutti i fan di Final Fantasy. Square Enix ha infatti deciso di rendere disponibili tutte le colonne sonore di ogni Final Fantasy mai creato sulle due principali piattaforme dedicate alla musica.

Le soundtrack di Final Fantasy saranno infatti disponibili su Spotify e Apple Music per tutti gli utenti che le cercheranno.

Non saranno disponibili solo i capitoli principali della saga creata da Hironobu Sakaguchi, ma, tra le colonne sonore ascoltabili, ci saranno anche quelle di alcuni titoli spin-off come Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Type-0 e persino quella del film uscito nel 2001 chiamato Final Fantasy: The Spirits Within.

Ovviamente saranno presenti anche le colonne sonore dei capitoli dall'I al XV, mentre sono, per il momento, assenti quelle di X-2, Tactics Advance e A2.

I fan del grande compositore Nobuo Uematsu potranno trovare dei grandi classici da ascoltare in ogni momento della giornata, come le famose One Winged Angel da Final Fantasy VII e Liberi Fatali da Final Fantasy VIII.

L'aggiunta a queste due piattaforme musicali da parte di Square Enix non è stata pubblicizzata sui canali ufficiali, e si pensa che le soundtrack siano state aggiunte in occasione di un concerto speciale dedicato a Final Fantasy VII che si terrà il 9 giugno a Los Angeles, proprio in occasione dell'E3.

Sappiamo per certo che il remake di FFVII, uno dei capitoli più amati dai fan, sarà presentato alla conferenza di Square Enix, che si terrà martedì 11 giugno alle 03:00 ora italiana. Già poco tempo fa era stato mostrato un nuovo trailer dopo molti anni in cui il progetto non aveva ricevuto aggiornamenti, e i fan sperano di poter avere almeno una data di lancio durante l'annuncio dell'E3.

Nell'attesa della conferenza ci potremo dilettare riascoltando tutta la colonna sonora di questo straordinario capitolo. Qual è la vostra canzone preferita nella storia dei Final Fantasy?

