UFO, il Pentagono ammette di indagare sugli extraterrestri

Ricordiamo però che l’esistenza dell’AATIP fu svelata al mondo intero nel 2017 e, per finanziare il progetto, vennero stanziati circa 22 milioni di dollari l’anno , grazie anche all'operato del politico statunitense Harry Reid, che parlò di tale finanziamento come di “una delle cose buone fatte durante il suo mandato”.

Continueremo a indagare basandoci sulle segnalazioni di aeromobili non identificati provenienti dall’aviazione militare americana, in modo da garantire la sicurezza degli Stati Uniti ed eliminare il rischio di poter essere colti di sorpresa dai nostri avversari.

Pare però che le sorprese in ambito “Incontri ravvicinati del terzo tipo” non siano finite, perché il Pentagono ha finalmente ammesso di essere coinvolto in indagini relative agli UFO e alla loro esistenza.

L’interesse che ruota attorno al mistero degli UFO (acronimo di Unidentified Flying Object) è sempre stato tanto, e infatti risale a pochi giorni fa la notizia del ritrovamento in Sudafrica di carbonio biogenico extraterrestre , cioè generato da processi a opera di organismi viventi non appartenenti al nostro pianeta.

