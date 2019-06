Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, presentati i Malkavian

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 07/06/2019 09:06 | aggiornato 07/06/2019 09:07

Arriva il quinto e ultimo clan giocabile per Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, videogioco in uscita nel 2020, stavolta tocca ai Malkavian.

Paradox Interactive presenta il quinto e ultimo clan di vampiri della Camarilla giocabile in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, ossia i Malkavian. In futuro saranno annunciati altri clan, probabilmente come DLC o all'interno di un'espansione.

I Malkavian sono un clan di vampiri tendente alla follia: sono lunatici e parecchio eccentrici. Sono in grado di vedere oltre i semplici sensi, ma il prezzo per questa conoscenza è la perdita della sanità mentale. A causa di questo loro comportamento, i Malkavian sono stati ostracizzati dalla comunità vampirica di Seattle, tuttavia alcuni membri di questo clan sono riconosciuti per i loro unici talenti e vengono utilizzati come consiglieri od oracoli.

Le discipline dei Malkavian all'interno del gioco si basano principalmente sull'invasione delle menti delle loro vittime. Dementation permette di creare una versione imperfetta della loro psicosi nei bersagli colpiti, mentre Auspex consente ai membri di questo clan di vampiri di scavare a fondo nella propria mente, espandendo i loro sensi oltre i confini dei loro corpi.

Dementation

Haunt - Permette di lanciare uno spettro invisibile nella mente delle vittime. Incapaci di controllarsi, cercheranno di fuggire in preda al panico.

- Permette di lanciare uno spettro invisibile nella mente delle vittime. Incapaci di controllarsi, cercheranno di fuggire in preda al panico. Berserk - Inonda i target del vampiro con una rabbia incontrollabile, facendoli scagliare contro qualsiasi cosa vicina - persino l'aria stessa, se non è disponibile un target migliore.

Auspex

Aura Sense - Permette al vampiro di individuare gli NPC anche attraverso i muri e tra le folle. Inoltre, permette di contrassegnare le persone così da non perderle di vista in lunghe distanze. Permette anche di individuare i punti deboli nell'attacco e nella difesa di un NPC marcato.

- Permette al vampiro di individuare gli NPC anche attraverso i muri e tra le folle. Inoltre, permette di contrassegnare le persone così da non perderle di vista in lunghe distanze. Permette anche di individuare i punti deboli nell'attacco e nella difesa di un NPC marcato. Psychic Projection - Permette di separare la mente del vampiro dal suo corpo. Senza legami, i vampiri possono esplorare l'area in forma astrale, rimanendo liberi di usare Aura Sight per marcare qualsiasi personaggio individuato. Oltre a tutto ciò, la padronanza dei propri sensi da parte del vampiro è cresciuta a tal punto da poter sopraffare telepaticamente i sensi degli altri per un breve periodo.

L'uso delle abilità legate a Dementation e di Auspex non è una violazione della Masquerade.

HD Paradox Interactive

Giocare come Malkavian farà in modo che la città reagisca in modo diverso alla vostra presenza, permettendo al giocatore di accedere a dialoghi unici esclusivi per questo clan.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 uscirà nel 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Durante l'E3 di quest'anno è stato annunciato che verrà mostrato il primo filmato di gameplay del titolo, e forse anche una data di lancio specifica.