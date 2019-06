Vans x Harry Potter: la collezione è ora disponibile [GALLERY]

CuriositàCinemaLibri

di Giacinta Carnevale - 07/06/2019 12:32 | aggiornato 07/06/2019 12:36

Siete pronti ad indossare le scarpe della vostra casa di Hogwarts preferita? È finalmente arrivata la nuova collezione Vans dedicata all'universo magico di Harry Potter.

9 condivisioni

L'attesa è finita per i milioni di fan di Harry Potter di tutto il mondo. Dopo l'annuncio arrivato nei mesi scorsi, la nuova collezione Vans dedicata all'universo magico ideato dalla scrittrice J.K. Rowling, è finalmente disponibile sul sito ufficiale della nota azienda americana.

Il marchio Vans, in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products, ha deciso di realizzare una linea di scarpe, abbigliamento e accessori per grandi e piccoli, ispirata ad ognuna delle quattro case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Tutti gli appassionati della celebre saga letteraria potranno scegliere così tra quattro colorazioni a tema esclusivo. Per quanto riguarda le nuove sneaker, saranno disponibili nei classici modelli Vans: una Sk8-Hi con i colori e lo stemma di Grifondoro, un'Era in pelle per la casa di Serpeverde, una Slip-On per Tassorosso e un'Authentic per Corvonero.

Nella nuova collezione, Vans ha deciso poi di proporre articoli dedicati ad altri oggetti famosi presenti nel mondo magico di Harry Potter e molto apprezzati dai fan. Sul sito ufficiale infatti sono in vendita anche delle splendide ComfyCush ispirate alla Gazzetta del Profeta, delle classiche Slip-On con la Mappa del Malandrino e Old Skool con il Boccino d'oro.

Infine il noto marchio statunitense ha realizzato anche un'interessante linea d'abbigliamento e di accessori, sia per le donne che per gli uomini, tra cui troviamo lo zaino Vans Old Skool di Grifondoro, quello con il simbolo dei Mangiamorte e una felpa con gli stemmi delle quattro case di Hogwarts. Presenti poi altri accessori dedicati ai Doni della Morte e alle Arti Oscure.

Sfogliate la gallery in apertura dell'articolo per ammirare in anteprima tutti i prodotti della linea Vans x Harry Potter e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!