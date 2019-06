FIFA 20, EA annuncia la data di uscita ufficiale con il teaser trailer dall'E3 2019

Oggi, 8 giugno, è il primo giorno "ufficioso" per l'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo.

Se è vero che la kermesse losangelina aprirà i battenti solo giorno 11, già nelle prossime ore - alle 18:00, orario italiano - sarà Electronic Arts a dare il via alle danze, con la prima delle conferenze previste per il tradizionale pre-show.

In attesa di scoprire tutte le novità dell'EA Play 2019, il colosso di Redwood City ha comunque voluto stuzzicare i palati di tutti i fan del calcio virtuale. Con un primo teaser trailer, gli sviluppatori di EA Sports hanno infatti presentato al grande pubblico il loro FIFA 20, prossima incarnazione della simulazione calcistica più apprezzata e giocata dagli appassionati, da sempre rivale di Pro Evolution Soccer a marchio Konami.

The stadium is anywhere. Full #FIFA20 reveal tomorrow at 3pm UK 👀 Subscribe to EA SPORTS FIFA on YouTube to see it first: https://t.co/RRsUn909Wu pic.twitter.com/twTKgLv95N