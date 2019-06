La Forza di Star Wars: Jedi Fallen Order si scatena nel primo video gameplay dall'E3 2019

Videogames

di Andrea Guerriero - 08/06/2019 18:50 | aggiornato 08/06/2019 19:18

L'avventura di Respawn Entertainment dedicata a Guerre Stellari si mostra finalmente in un intenso video gameplay dal palco dell'EA PLAY 2019.

0 condivisioni

Guerre Stellari non sta solo per tornare al cinema con l'attesissimo Star Wars 9, ma anche a pizzicare cuori e polpastrelli di tutti gli appassionati di videogame.

E lo farà con Star Wars: Jedi Fallen Order, ultima fatica di Respawn Entertainment, gli stessi autori di Titanfall e del recente fenomeno Battle Royale Apex Legends. In questo caso però, il multiplayer è del tutto bandito, per una avventura dedicata agli aspiranti Jedi che amano videogiocare in solitaria.

Un'avventura che verte attorno alla figura del giovane Padawan Cal Kestis, uno degli ultimi appartenenti all'Ordine Jedi, interpretato dall'affermato attore statunitense Cameron Monaghan. Scampato all'epurazione seguita all'Ordine 66 e costretto alla fuga, il ragazzo dovrà assistere alla nascita dell'Impero e fare appello alla Forza per fronteggiare le minacce che gli si pareranno davanti con l'aiuto di una ristretta cerchia di fedeli amici.

il giovane Padawan, ora braccato dall'Impero, è accompagnato dal droide BD-1, suo fedele compagno di peripezie, ed è a centro del primo video di gameplay di Star Wars: Jedi Fallen Order, della durata di circa 15 minuti e mostrato dal publisher Electronic Arts nel corso del suo EA PLAY 2019.

L'evento trasmesso in diretta streaming dal cuore di Los Angeles - e in occasione dell'E3 2019 - ha già fatto luce su FIFA 20, in uscita il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ora fa scorrere potente la Forza sui nostri schermi.

Star Wars: Jedi Fallen Order sarà invece disponibile a partire dal 15 novembre di quest'anno, nelle edizioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Anche voi non vedete l'ora di impugnare la spada laser e di combattere al fianco di Cal Kestis?