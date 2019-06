Cyberpunk 2077, il nuovo trailer E3 2019 svela la data di uscita ufficiale

Videogames

di Andrea Guerriero - 09/06/2019 22:50 | aggiornato 09/06/2019 22:55

Dal palco della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019, CD Projekt RED annuncia finalmente la data di uscita del suo nuovo RPG. E la prossima primavera profuma già di neon, sangue e metallo!

1 condivisione

I videogiocatori lo sapevano bene, Cyberpunk 2077 sarebbe stato uno dei grandi protagonisti dell'E3 2019. In particolare esibendosi sul palco della conferenza Microsoft.

Così effettivamente è succcesso, e l'ultima fatica dei talentuosi ragazzi di CD Projekt RED ha effettivamente brillato nelle prime battute del media briefing del colosso di Redmond.

Lo ha fatto con un trailer altamente spettacolare, che ha messo sul piatto le atmosfere sci-fi di questo conturbante gioco di ruolo dagli stessi autori della sontuosa trilogia di The Witcher - pronta a sbarcare anche sul piccolo schermo con una serie televisiva. Ma anche i toni maturi, il coinvolgimento nel progetto di Keanu Reeves - presente alla conferenza tra le ovazioni del pubblico in sala e scelto per interpretare un personaggio descritto come qualcuno fuori dalla legge - e una narrazione che, già da ora, pare decisamente emozionale.

Soprattutto, però, il trailer di Cyberpunk 2077 dall'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles regala ai fan quello che attendevano ormai dal 2012: la sua data di uscita ufficiale!

il giorno da cerchiare a più tinte di rosso sui vostri calendari è allora il 16 aprile 2020. Per una prossima primavera che profuma già da ora di metallo, neon e sangue.

Cyberpunk 2077 è in sviluppo su PC, Xbox One e PlayStation 5. Nonostante le insistenti voci di corridoio, non è al momento chiaro se il titolo migrerà come progetto cross-gen anche sulle future PlayStation 5 e Xbox Scarlett, e neppure se la casa polacca supporterà Google Stadia, la piattaforma per il gaming in streaming disponibile a partire da novembre di quest'anno.

In ogni caso, ora possiamo goderci un filmato capace di farci sognare. E di immaginare un futuro finalmente non troppo lontano.