Gears 5, data di uscita e nuovo trailer dalla conferenza E3 2019 di Xbox

Non solo, Microsoft ha ufficializzato l'uscita di Gears 5 , fissandola al prossimo 10 settembre 2019 in esclusiva su Xbox One e Windows 10 . Vi ricordiamo inoltre che il gioco supporterà il Play Anywhere e sarà incluso sin dal lancio nella libreria di Xbox Game Pass. I possessori della Ultimate Edition o della versione Ultimate dell'Xbox Game Pass potranno inoltre giocare con tre giorni d'anticipo.

Dall'Electronic Entertainment Expo arriva anche un secondo filmato, che svela la modalità Escape , una nuova esperienza cooperativa con supporto per 4 giocatori sia in locale che online. Gli eroi da interpretare paiono dotati di particolare poteri speciali: nella clip, possiamo vedere una guerriera impugnare un coltello che, grazie alle sue abilità, si elettrizza.

Ci riferiamo a Gears 5 , nuova incarnazione di una delle saghe più iconiche dell'universo Xbox, Gears of War, creata originariamente da Epic Games e ora nelle mani del colosso di Redmond - con lo sviluppo affidato ai ragazzi di The Coalition .

La prossima incarnazione di Gears of War arriva a settembre su PC e Xbox One. Con un nuovo trailer, Microsoft ci prepara alla prossima battaglia contro lo Sciame.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok