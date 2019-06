The Sims 4 sbarca su un'isola da sogno (con tanto di delfini!)

Videogames

di Stefania Sperandio - 09/06/2019 15:46 | aggiornato 09/06/2019 15:51

La prossima espansione di The Sims 4 porterà i vostri Sims preferiti su un'isola paradisiaca, dove potrete dedicarvi ad attività a tema e giocare con i delfini!

Nel corso della conferenza EA Play, Electronic Arts ha dato spazio anche al suo celebre The Sims 4 – videogioco in cui potete creare i vostri personaggi e seguirli nelle vicissitudini della loro vita quotidiana.

I milioni di giocatori della serie in tutto il mondo potranno presto mettere le mani sulla nuova espansione Vita sull'Isola, che giusto in tempo per le vacanze estive consentirà ai Sims di prendere una pausa dalla normale routine. Grazie a questi contenuti aggiuntivi, che si acquisteranno a parte come tutte le espansioni (e necessitano comunque del gioco di base), avrete la possibilità di vivere nell'isola di Sulani.

Presto, vi accorgerete che si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre: l'isola offre scenari mozzafiato, dalle spiagge cristalline al vulcano attivo nell'entroterra. Inoltre, sarà possibile vivere nuove meccaniche di gameplay sull'acqua: i Sim potranno esplorare a nuoto le spiagge – andando finalmente al di là della tradizionale piscina! – potranno fare immersioni, sfrecciare sulle moto d'acqua e socializzare con la fauna locale, delfini compresi.

Gli sviluppatori di Maxis hanno anche anticipato che ci saranno dei lavori che si potranno svolgere per mantenersi mentre si vive sull'isola: tra le possibilità a vostra disposizione, anche quelle di bagnino e istruttore subacqueo.

EA

I giocatori potranno anche adibire la loro oasi dei sogni, indossare nuovi indumenti a tema con la vita sull'isola e divertirsi con nuovi oggetti dedicati. Maxis ed Electronic Arts hanno anche annunciato la partnership tra The Sims 4 e Moschino, nota linea di moda che proporrà nel prossimo futuro dei contenuti indossabili all'interno del gioco.

L'appuntamento con The Sims 4: Vita sull'Isola è fissato per il 21 giugno su PC e Mac, per il 16 luglio su PlayStation 4 e Xbox One.