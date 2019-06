The Village: trama e cast del film di M. Night Shyamalan

Cinema

di Simona Vitale - 09/06/2019 17:00

The Village è un film thriller-drammatico diretto nel 2004 da M. Night Shyamalan. Ecco la trama e il superlativo cast della pellicola.

Diretto da un maestro del cinema del calibro di M. Night Shyamalan (Il sesto senso, Unbreakable - Il predestinato), The Village è un film di genere drammatico-thriller del 2004.

La pellicola, che ha ottenuto recensioni contrastanti dalla critica cinematografica americana, ha incassato nel mondo oltre 256 milioni di dollari ma non è riuscita a portarsi a casa importanti riconoscimenti cinematografici. Degno di rilievo è però il fatto che la sua colonna sonora, composta da James Newton Howard, ha ricevuto la candidatura al premio Oscar.

The Village ci porta dritti dritti in un piccolo paese della Pennsylvania, nel XIX secolo.

The Village - La trama

Siamo a Convington un piccolo centro circondato da una foresta che sembra essere infestata da strane e mostruose creature. In questo villaggio la vita trascorre serena in virtù di un antico patto che gli anziani del luogo hanno stipulato con le misteriose creature: gli abitanti del villaggio non si addentreranno nei boschi se le creature non invaderanno la loro terra. Le persone del villaggio, inoltre, si sono sempre impegnate a non indossare nulla di rosso, un colore capace di attirare l'attenzione dei mostri.

Conosciamo qui Lucius, un ragazzo che sembra mostrare una certa insofferenza per le regole ferree del villaggio e vorrebbe oltrepassare il bosco. Dopo che il consenso gli viene negato, Lucius varca la soglia che non dovrebbe e le creature arrivano nel villaggio manifestando il loro disappunto. Nel frattempo il giovane si dichiara alla bella Ivy, una ragazza non-vedente a cui promette amore e matrimonio.

Noha, un ragazzo con problemi mentali e innamorato anch'egli di Ivy, ferisce però Lucius e lo riduce in fin di vita. Il ragazzo ha bisogno di farmaci che non sono presenti nel villaggio e Ivy chiede il permesso a suo padre di oltrepassare il bosco per poterglieli procurare. Prima di partire, però, Ivy viene a conoscenza di un segreto, da parte di suo padre, che rischia di minare ciò in cui ha sempre creduto...

Per scoprire di che si tratta vi invitiamo a gustarvi quest'affascinante pellicola, che potrebbe essere apparentemente confusa con un horror ma che in realtà nasconde retroscena ed elementi psicologici davvero notevoli.

The Village - Il cast

Joaquin Phoenix e Bryce Dallas Howard in una scena di The vilage

Nel cast di The Village incontriamo un cast di attori a dir poco famosi come Joaquin Pohenix (il Commodo de Il Gladiatore, per intenderci) e Adrien Brody (protagonista del film premio Oscar Il pianista), solo per citarne un paio.

Ecco tutti gli attori della pellicola e i loro relativi personaggi: