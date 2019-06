Cinema

Ancora pochi mesi e finalmente verranno rivelati i titoli della prossima Fase del Marvel Cinematic Universe, da mesi oggetto di speculazione da parte dei fan.

Quando verranno rivelati i titoli della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe? Questa è una delle domande che si stanno facendo ormai da settimane i tantissimi fan del franchise in tutto il mondo. Dopo anni in cui gli amanti delle avventure degli Avengers avevano ben presente (fatta eccezione per qualche modifica in corsa) quali sarebbero state le future pellicole della saga, per la prima volta ora c'è del mistero. Dopo Spider-Man: Far From Home, in arrivo ufficialmente a luglio, che chiuderà la Fase 3 ufficialmente non si sa cosa attende il MCU.

A voler ben vedere questo è un mistero solo in parte. Grazie agli annunci di casting, ai vari rumor, al calendario pubblicato da The Walt Disney Company e alle foto dai set, si può già ricostruire almeno una parte di ciò che succederà nel franchise. Sembra piuttosto probabile, per esempio, che nel 2020 arrivi finalmente l'attesissima avventura in solitaria di Black Widow, seguita a novembre dal film che introdurrà nell'universo cinematografico gli Eterni. Tuttavia ci si aspetta che i Marvel Studios abbiano ancora qualche asso nella manica, pronti come sempre a sorprendere il proprio pubblico.

Per questo motivo si attende con estrema ansia la presentazione della Fase 4 che, tuttavia non è ancora stata annunciata. Si sa che non dovrebbe arrivare prima del ritorno di Spider-Man sul grande schermo (forse perché potrebbe anticipare qualcosa su questa pellicola?), ma una data definitiva non c'è ancora. Tuttavia, l'annuncio del 6 giugno di The Walt Disney Company sembra porre una sorta di deadline alla grande rivelazione, ovvero il 24 agosto.

La compagnia ha infatti rivelato ufficialmente la scaletta del D23 Expo, evento che si tiene ogni due anni dedicato a tutto il mondo Disney e, di conseguenza, anche i Marvel Studios. Al di là della premiazione di Robert Downey Jr. alias Tony Stark con l'ambito Disney Legends Award e della possibilità che sia mostrato qualche contenuto speciale dalle serie in lavorazione durante la conferenza dedicata a Disney+, il focus degli appassionati della Casa delle Idee è tutto sulla seconda giornata.

Il sabato infatti si terrà infatti un incontro dedicato al lato cinematografico della compagnia e ci sarà una presentazione speciale in cui saranno mostrati contenuti dai prossimi film Pixar, Disney, Star Wars e appunto Marvel. Potrebbe essere l'occasione perfetta per mostrare qualche trailer o qualche clip in esclusiva oppure qualche annuncio di casting davvero importante. Questo significa che sicuramente entro quella data saremo a conoscenza di quali titoli arriveranno nella Fase 4.

Significa che la rivelazione avverrà al D23 Expo? Non necessariamente. Considerato lo spazio piuttosto ridotto che sarà concesso ai Marvel Studios durante la presentazione di tutti i vari contenuti Disney, è più probabile che l'annuncio effettivo dei film avverrà in un altro momento. Potrebbe trattarsi di un evento appositamente organizzato oppure della classica cornice del San Diego Comic-Con, lo scopriremo solo più avanti. Tuttavia la conferma della presenza dei nuovi film Marvel al D23 Expo ufficializza che prima della fine dell'estate sapremo cosa aspettarci dal MCU nei prossimi anni.

E voi, cosa vorreste vedere da questa misteriosa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe? Quali dei tanti titoli trapelati vi attrae di più?

