Due illustre vittime di Avengers: Endgame sono ricordate nell'edizione speciale Home Video del film Marvel Studios.

Dopo aver conquistato pubblico e box-office, il film dei fratelli Russo Avengers: Endgame è destinato a raggiungere le vette delle classifica di vendita del mercato Home Video di tutto il mondo. Il film distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment non ha ancora una data ufficiale di uscita (nemmeno in Italia) ma sono state pubblicate le prime immagini promozionali.

In questo caso specifico, si può dare uno sguardo all'edizione speciale steelbook (custodia in metallo) della versione 4K UHD Blu-ray esclusiva per la catena di negozi americana Best Buy. Come potete vedere dalle immagini qui sotto, questa edizione rende omaggio agli eroi caduti Iron Man (Robert Downey Jr.) e Black Widow (Scarlett Johansson) con ritratti commemorativi che portano la firma di ogni star.

HD Walt Disney Studios Home Entertainment Iron Man e Vedova Nera nelle cover interne del Blu-ray di Best Buy

L'immagine a sinistra mostra, invece, da un lato (destro) gli eroi sopravvissuti alla Decimazione di Thanos, il lato sinistro presenta gli eroi ritenuti morti, tra cui Spider-Man (Tom Holland), Black Panther (Chadwick Boseman), e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), questi ultimi sono stati riportati in vita da Hulk, attraverso le Gemme dell'Infinito.

Come ricorderete Black Widow è morta, sacrificando la sua vita in cambio della Gemma dell'Anima sul pianeta Vormir, dove era andata in missione insieme a Occhio di Falco (Jeremy Renner). Iron Man / Tony Stark è morto alla fine della battaglia finale contro l'esercito di Thanos, proprio utilizzando le sei Gemme dell'Infinito.

Avengers: Endgame è diretto da Joe e Anthony Russo, su una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely, già autori di film come Avengers: Infinity War, Captain America: The Winter Soldier.