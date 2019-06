Bimba di 3 anni sceglie The Nun come tema della festa di compleanno

CuriositàCinema

di Matteo Tontini - 10/06/2019 09:07 | aggiornato 10/06/2019 09:12

Le foto sono diventate presto virali e hanno attirato l'attenzione di molti utenti.

I bambini sanno sempre come sorprendere gli adulti: con gesti semplici, atti di coraggio e dimostrazioni di amore gratuito. Talvolta li stupiscono con richieste talmente uniche da lasciarli senza parole, tipo quella di Lucia, una bimba messicana di tre anni desiderosa di organizzare la sua festa di compleanno a tema The Nun.

La pellicola, diretta da Corin Hardy e uscita lo scorso autunno, è uno spin-off di The Conjuring - Il caso Enfield ed è incentrata sul demone con sembianze di suora Valak. Una bambina, Lucia, che di certo non si preoccupa di quello che gli altri possano pensare.

A pubblicare alcuni scatti del party, tra cui quello dove la festeggiata si avvicina col volto alla torta per morderla, è stata sua cugina Andrea attraverso il proprio profilo Twitter. Potete dare uno sguardo alle foto qui sotto.

So it was my cousins 3rd birthday and instead of having a normal theme she chose this pic.twitter.com/U3FYpeGKTM — ANDREA (@dreeaaxo_) June 5, 2019

La ragazza ha raccontato a Bored Panda:

All'inizio ho riso tanto nel vedere il tema della festa, perché pensavo si trattasse di uno scherzo; poi ho scoperto che Lucia aveva insistito affinché il party fosse ispirato a The Nun.

A detta di Andrea, i bambini invitati avrebbero reagito piuttosto bene all'inquietante tema scelto e alcuni si sarebbero persino dipinti il volto.

And if anyone was wondering yes her friends also participated in the theme pic.twitter.com/DDBnU2Qfmg — ANDREA (@dreeaaxo_) June 5, 2019

Ovviamente è un tantino inconsueto che una bimba così piccola scelga un film horror come tema della sua festa di compleanno, motivo per cui sono stati in tantissimi a commentare e retwittare il cinguettio di Andrea. La maggior parte degli utenti ha reagito positivamente, di seguito riportiamo alcuni tweet.

i fully support whatever decision this child makes for the rest of their life — la croix gorl (@ceenavangsta) June 5, 2019

Bruh, I’m scared, but this is cute pic.twitter.com/GczUKkWjeO — 👑 KAY QUEEN 👑 (@RxchKay) June 5, 2019

I did this in her honor 🙏 pic.twitter.com/W7lSwy8jdv — Victor-Hugo Borges (@victorhvgo) June 5, 2019

Anche Bonnie Aarons, l'attrice che nella pellicola ha interpretato la terrificante suora, ha fatto gli auguri a Lucia. La mamma della bambina, Laura, l'ha così ringraziata con una foto della figlia.

Happy Birthday Lucia!!! HAPPY EVERY DAY!!♥️♥️♥️😘😘😘 — Bonnie Aarons (@bonnieaarons1) June 6, 2019

Thanks a lot!!! She is such a fan of yours!!! https://t.co/qNJjLf3LIX pic.twitter.com/lu7g50MRJ7 — laura brown (@laurae_b) June 6, 2019

Stando a quanto riferito da Laura, la suora demoniaca sarebbe il personaggio preferito di Lucia da quando ha visto il film. In seguito al cinguettio di Andrea, gli utenti hanno cominciato a condividere scatti di altre feste di bambini che hanno scelto temi… non proprio per bambini!

She should be friends with my niece. ;)https://t.co/bpphpiiQXB — IM🍑HIM (@ziyatong) June 5, 2019

omg hahaha I love this! this was my nephews theme for his 6th birthday pic.twitter.com/zcvn3IiJWq — 𝖑𝖆𝖑𝖆 (@biebzxjonas) June 5, 2019

Does she want to come over and play with my daughters? 😁 pic.twitter.com/a5VzhNToNm — C͙a͙l͙l͙i͙o͙p͙e͙M͙o͙o͙n͙🌙 (@chellemybell22) June 5, 2019

Persino il regista Jordan Peele, che ha diretto Scappa - Get Out e il più recente Noi, è rimasto colpito dalle foto della festa e, scherzando, si è offerto come padrino per Lucia.

Does she have a Godfather? https://t.co/70rUk0Lgiy — Jordan Peele (@JordanPeele) June 5, 2019

Cosa ne pensate della festa a tema The Nun della bimba?