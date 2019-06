Doom Eternal arriva il 22 novembre: i nuovi video dall'E3 2019

Videogames

di Stefania Sperandio - 10/06/2019 04:31 | aggiornato 10/06/2019 04:36

La caccia ai demoni si riaprirà il 22 novembre, quando il feroce Doom Eternal farà ufficialmente il suo debutto: scopriamo i nuovi video dall'E3 2019.

0 condivisioni

Era stato preannunciato come il grande protagonista della conferenza Bethesda all'E3 2019 e così è stato: stiamo parlando di Doom Eternal, il prossimo episodio della celebre serie madre degli sparatutto in prima persona odierni.

In chiusura alla sua conferenza, il publisher del Maryland ci ha portato nelle atmosfere del gioco firmato da id Software con un trailer della storia, che potete trovare in apertura all'articolo. In un secondo video è stato mostrato da vicino il gameplay, apparso frenetico, ricco di adrenalina e sanguinolento come da tradizione.

Inoltre, id Software ha confermato la presenza di una modalità multiplayer asimmetrica, sviluppata internamente dalla stessa software house (cosa che non accadde per l'episodio precedente, uscito nel 2016) e battezzata Battlemode.

In queste battaglie, un giocatore vestirà i panni del Doom Slayer, mentre altri due dovranno collaborare insieme come demoni per avere la meglio su di lui nel corso di tre round. La modalità è stata mostrata in un apposito video, disponibile qui sotto.

Nel corso dell'evento è stato anche svelato che Doom Eternal arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e il servizio in cloud Google Stadia il prossimo 22 novembre.

Oltre che con la sua edizione standard, il gioco sarà lanciato anche con una altisonante Collector's Edition che includerà il casco indossabile del protagonista, rigorosamente in scala 1:1.

Bethesda Softworks

Ulteriori dettagli, in particolar modo sul multiplayer, saranno diffusi nel mese di luglio, in occasione del tradizionale evento Quakecon organizzato proprio da Bethesda Softworks e id Software.

Come vi sembra l'ultimo erede della celebre serie Doom?