Final Fantasy VII Remake arriverà su PS4 il 3 marzo 2020

di Stefania Sperandio - 10/06/2019 11:24 | aggiornato 10/06/2019 11:29

Dopo anni di lavori in corso, Final Fantasy VII Remake ha finalmente fissato la sua data d'uscita: l'appuntamento con il ritorno di Cloud e Sephiroth è fissato per il 3 marzo 2020 su PlayStation 4.

È un E3 2019 che non è certo avaro di sorprese: ancora prima della sua conferenza alla fiera di Los Angeles, attesa per martedì alle ore 2.30 italiane, il publisher giapponese Square Enix ha rivelato la data d'uscita e un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake, atteso rifacimento del grande classico dei giochi di ruolo.

Annunciato all'E3 2015, FFVII Remake consentirà ai giocatori di vestire nuovamente i panni di Cloud e compagni nella loro lotta contro la Shinra e l'iconico Sephiroth, a sua volta protagonista di un nuovo concept art.

HD Square Enix Il nuovo concept art di Final Fantasy VII dedicato a Sephiroth

Nel nuovo trailer, disponibile in apertura al nostro articolo, è possibile vedere alcune sequenze filmate e altre di gameplay. In esse, il protagonista mercenario Cloud si confronta con alcuni dei personaggi più celebri del gioco, come Barrett e Aerith.

Al termine del video, viene anche rivelato che FFVII Remake esordirà il prossimo 3 marzo 2020 su PlayStation 4. Da verificare se e quando, come sembrava, arriverà anche su PC e se, eventualmente più avanti, sbarcherà anche su Xbox One.

HD Square Enix Cloud Strife, protagonista di Final Fantasy VII

Final Fantasy VII Remake riproporrà i contenuti e le vicende del grande classico uscito originariamente nel 1997, con una grafica rivisitata e con alcuni aspetti di gameplay resi più moderni – come il sistema di combattimento. Gli sviluppatori hanno anche anticipato che alcune sequenze delle vicende saranno rinnovate, senza però approfondire quali.

Square Enix, inoltre, ha sempre parlato di una pubblicazione del gioco in più episodi, ma per il momento il trailer con la data d'uscita non fa alcun riferimento a questo aspetto.

Rimaniamo ora in attesa della conferenza Square Enix all'E3 2019 per eventuali ulteriori dettagli sull'atteso remake di FFVII.