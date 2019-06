Folla in delirio per Keanu Reeves presente in Cyberpunk 2077

VideogamesCuriositàCelebrity

10/06/2019

Alla convention Microsoft Xbox dell'E3 2019 il pubblico è stato piacevolmente sorpreso dal nuovo trailer di Cyberpunk 2077 con all'interno Keanu Reeves. E sono stati tutti doppiamente sorpresi quando Keanu Reeves in persona è salito sul palco.

Nel mondo del marketing bisogna tenere alta l’attenzione del pubblico con una serie di mosse vincenti. Immaginiamo quindi di essere uno dei maggiori nomi in ambito videoludico: quali sarebbero le suddette mosse?

Partecipare a un importante evento relativo al nostro settore come, ad esempio, l’E3 2019? Può funzionare. Mostrare alla propria convention uno dei videogiochi più attesi anche se non si tratta di una propria esclusiva? Anche questo è utile. Far salire uno degli attori più amati dal pubblico sul palco per parlare di un videogioco? Senza dubbio è un’ottima idea.

Combinare tutte queste cose assieme? Allora avete vinto a mani basse.

Perché è esattamente così che si è sviluppata la convention Microsoft Xbox.

Una convention priva di autentiche esclusive, è vero, ma ricca di intrattenimento per un pubblico genuinamente in visibilio.

Il top dell’entusiasmo è stato infatti raggiunto con un nuovo trailer di Cyberpunk 2077, GDR multipiattaforma dei creatori di The Witcher, immerso nelle tipiche atmosfere alla Blade Runner e che uscirà il 16 aprile 2020.

Questo nuovo trailer si è infatti concluso con l’apparizione di una figura misteriosa che aveva voce e fattezze di Keanu Reeves.

E proprio il signor John Wick, nell’entusiasmo generale, si è palesato in carne e ossa alla fine del trailer stesso mostrando tutta la sua soddisfazione e il suo entusiasmo per il progetto di casa CD Projekt RED, confermando così i rumor sulla sua presenza all’interno del videogioco che circolavano in rete fin dal mese di settembre (si parlava di lui e di Dolph Lundgren).

Nonostante da agosto 2018 esista un video di quasi cinquanta minuti che mostri il gameplay di Cyberpunk 2077 (ve lo lasciamo qui nell’articolo, buona visione) bisogna dire che della trama vera e propria si sa effettivamente molto poco.

Tuttavia con la presenza di Keanu Reeves nel gioco ci sentiamo di consigliarvi di trattare bene tutti i cani che troverete. Veri o cyborg che siano.