George R.R. Martin e From Software annunciano Elden Ring: il trailer dall'E3 2019

10/06/2019

Ora è ufficiale, Hidetaka Miyazaki di From Software e George R.R. Martin di Game of Thrones svelano al mondo il loro videogame. Ecco il trailer di Elden Ring!

Se Hideo Kojima e la sua Kojima Productions hanno dalla loro una vera e propria parata di stelle hollywoodiane per Death Stranding - in uscita a novembre solo su PlayStation 4 -, From Software ha ben pensato di assoldare una assoluta celebrità della letteratura mondiale.

Si tratta niente meno che di George R.R. Martin, vale a dire lo scrittore dell'antologia di romanzi fantasy Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Antologia arrivata alle masse grazie a Game of Thrones, trasposizione per il piccolo schermo a marchio HBO.

La software house giapponese, nota per la trilogia di Dark Souls, Bloodborne e il più recente Sekiro: Shadows Die Twice, affianca allora Martin come consulente creativo al talentuoso game designer Hidetaka Miyazaki per dare vita a Elden Ring. Il titolo, più volte al centro di rumor incontrollati, è stato annunciato in via ufficiale con un primo trailer dal palco della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019.

Elden Ring, descritto come un action-RPG adventure fantasy, è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che sbarcherà su Xbox One, PlayStation 4 e Windows 10. Con l'annuncio, arriva anche un primo comunicato dalla compagnia:

Elden Ring, sviluppato da From Software e Bandai Namco Entertainment, è un action-RPG adventure fantasy ambientato in un mondo creato da Hidetaka Miyazaki – creatore dell’influente serie di videogiochi Dark Souls – e George R.R. Martin – autore della serie best seller del New York Times, A Song of Ice and Fire. Pericolo e scoperta si nascondono dietro ogni angolo nel gioco più grande di sempre di From Software.

Cosa ne pensate di questa prestigiosa collaborazione con la penna dietro Il Trono di Spade?