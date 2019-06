Halo Infinite esce a fine 2020 al lancio di Xbox Scarlett: il trailer next-gen dall'E3 2019

Videogames

Barba e metallo: così potremmo descrivere il nuovo trailer di Halo Infinite mostrato all'E3 2019 da Microsoft. Il prossimo capitolo della saga FPS debutterà durante la stagione natalizia del 2020 sulla console next-gen del colosso di Redmond.

Poteva mancare l'inossidabile Master Chief sul palco della conferenza Microsoft per l'E3 2019? Certo che no, ed ecco allora arrivare un nuovo, sontuoso trailer per Halo Infinite.

Come volevano i rumor trapelati in rete nelle settimane passate, la prossima declinazione della iconica saga FPS ad ambientazione sci-fi sbarcherà sulla prossima generazione del colosso di Redmond, vale a dire quella Xbox Scarlett - o Project Scarlett - presentata proprio tra le luci e i colori della kermesse losangelina. Il gioco sarà uno dei titoli di lancio della piattaforma: questo significa che potremo stringerlo tra le mani - e viverne tutte le bellezze poligonali - durante l'inverno del 2020.

Halo Infinite, sviluppato ancora una volta dai ragazzi di 343 Industries, viene descritto come l'espressione più ambiziosa dell'intera antologia videoludica, le cui potenzialità sono state messe a nudo proprio dalla clip proiettata in occasione dell'Electronic Entertainment Expo di quest'anno.

Il filmato, intitolato "Discover Hope", ha mostrato per la prima volta alcune scene cinematiche in-game, e costituisce un preambolo narrativo nei confronti di questa nuova attesissima avventura di Master Chief. Di cui finalmente vediamo il barbutissimo volto!

Purtroppo non è presente alcuna sequenza di puro gameplay ma, considerato il lancio fra più di un anno, Microsoft ha decisamente tutto il tempo per sedurre cuori e polpastrelli dei suoi fedelissimi. Per ora voi cosa ne pensate di Halo Infinite? Riporterà la saga ai suoi gloriosi fasti su Xbox Scarlett? Scatenatevi nei commenti qui sotto!