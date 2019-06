In quale anno sarà ambientata la Serie TV su Loki?

TV News

Ecco un indizio: esce nei cinema Lo Squalo di Steven Spielberg!

I fan sono molto curiosi di sapere quale sarà il futuro dell'Universo Cinematografico Marvel e di quale direzione prenderà nelle sue serie TV. Infatti, il servizio streaming Disney+ (non ancora attivo) porterà per la prima volta il franchise principale dei personaggi sul piccolo schermo.

È bene precisare che le nuove serie sono prodotte direttamente da Marvel Studios e non da Marvel Television, che fino a oggi ha realizzato le serie TV: Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Agents of S.H.I.E.L.D. (ora in onda su FOX con la sesta stagione), Legion (prossimamente su FOX con la terza e ultima stagione), Runaways e molte altre. Tra le serie nuove ci sarà quella su Loki, si tratta probabilmente della serie più attesa, dato che il personaggio è molto amato dai fan, così come l'attore che lo interpreta, ovvero Tom Hiddleston.

Lo scorso aprile, il presidente Marvel Studios Kevin Feige ha presentato il progetto all'incontro con gli investitori Disney e, proprio nelle scorse ore, il sito ufficiale Disney ha pubblicato alcune foto di quell'incontro. Una di queste immagini, ritrae Feige con alle spalle il primo concept della serie TV Loki. Questo mostra sia il nuovo logo che una auto d'epoca e la scritta Jaws (ben in evidenza) sull'insegna di un cinema:

La scritta Jaws si riferisce al film (giunto in Italia con il titolo Lo Squalo) di Steven Spielberg uscito nei cinema americani nel giugno del 1975. Quindi, è ipotizzabile che la serie TV sia ambientata a metà degli anni '70.

Vi ricordiamo che nel film campione di incassi Avengers: Endgame, durante il viaggio indietro nel tempo al 2012 durante il film The Avengers, il personaggio di Loki viene visto mentre si impossessa del Tesseract e abbandona la realtà che conosciamo. L'ipotesi, ormai quasi certa, è che Loki - nella serie TV omonima - vivrà la realtà alternativa in cui si viene a trovare dopo la fuga. Non si può escludere il fatto che Loki - in possesso del Tesseract - possa cambiare realtà in continuazione, tra un episodio e l'altro o tra una stagione e l'altra.

Una serie molto interessante, che potrebbe sorprendere lo spettatore, dato che - a quanto pare - la storia del personaggio è completamente slegata dalla realtà principale in cui si sono svolte le vicende del Marvel Cinematic Universe. Voi che ne pensate?