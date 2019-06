TV NewsAnimazioneCuriosità I Simpson

di Massimiliano Rincione - 10/06/2019 14:30 | aggiornato 10/06/2019 14:34

B/R Football ha celebrato la finale di Champions League, realizzando una sigla dei Simpson con protagonisti i calciatori di Liverpool e Tottenham: una perla assoluta!

La finale di Champions League è ormai parte del passato. Sabato 1 giugno il Liverpool è riuscito ad avere la meglio sui londinesi del Tottenham in una finale tutta inglese, regalando a tantissimi tifosi Reds una gioia che mancava da quasi 15 anni. E ora vi chiederete: cosa c'entra la finale di Champions con I Simpson? Tanto, tantissimo!

Sì perché B/R Football ha pensato bene di celebrare la partita con una sigla dei Simpson molto, molto speciale: al posto di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie ci sono Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino, rispettivamente allenatori di Liverpool e Tottenham, assieme ai giocatori Momo Salah, Harry Kane e Lucas Moura: in mezzo anche tante comparse e tanti riferimenti all'ultima edizione del torneo, che hanno fatto letteralmente impazzire gli appassionati della sitcom animata più amata al mondo e non solo!

La sigla simpsoniana di B/R Football

La sigla caricata sul profilo Twitter di B/R Football si apre con un Mohamed Salah intento a fare delle ripetizioni sulla lavagna in pieno stile Bart Simpson, prima di volare via con il suo skateboard al suono della campanella. Nel frattempo Harry Kane, attaccante del Tottenham, lascia un bar intasato di birre dopo un cambio di decisione col VAR - il video assistente utile a ridurre il margine d'errore arbitrale -. La telecamera si sposta poi sulle avventure di Mar... cioè, di Pochettino, che da buona madre di famiglia rischia di perdersi un Lucas Moura stempiato e con la barba in versione lattante. E Lisa?

La secondogenita di casa Simpson è interpretata magistralmente dal tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, che mentre si ritrova a suonare in una orchestra scolastica ricca di celebrità calcistiche - come Cristiano Ronaldo e Sergio Aguero, per dirne due - decide di mettersi in proprio con una schitarrata pazzesca che tanto si adatta al suo stile tutto rock e carisma. E così, tra un Bart-Salah che torna a casa tagliando la strada, tra gli altri, anche a Leo Messi e un Pochettino che fa slalom nel traffico in fretta e furia, la famiglia più assurda del mondo del calcio animato si riunisce in quella che è stata davvero una trasposizione da applausi a scena aperta.

Le altre reference sul calcio nei Simpson

Una su tutte, però, resta la reference più geniale sul calcio nei Simpson: ricordate quando Ronaldo distrusse la famiglia più gialla d'America? Basta tornare indietro nel tempo, quando in Marge Giocatrice l'ex attaccante di Inter e Real Madrid si mise di traverso tra Homer e Lisa, smascherando tutte le simulazioni di quest'ultima. La cervellona di casa Simpson, infatti, si era appassionata al calcio, pur non essendo molto talentuosa: l'essere arbitrata dal padre, però, l'aveva portata ad ottenere tutta una serie di vantaggi svaniti, appunto, a seguito dell'interferenza del brasiliano.

L'episodio, poi, si conclude a tarallucci e vino con una partita di calcio nel giardino sul retro di casa Simpson, in cui Ronaldo trama anche alle spalle di di Homer pensando di averlo istruito fin troppo bene nei palleggi. E voi, ricordavate questo episodio? Avete apprezzato la finale di Champions League in versione Simpson?