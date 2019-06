Microsoft presenta Xbox Scarlett, la sua console next-gen

Videogames

Arriverà nel 2020 e ha nome in codice Scarlett: stiamo parlando della nuova console Xbox, erede dell'attuale Xbox One, che Microsoft ha presentato all'E3.

Dopo mesi di insistenti indiscrezioni, è finalmente arrivato l'annuncio ufficiale: sul suo palco all'E3 Microsoft ha presentato Project Scarlett, nome in codice della sua Xbox del futuro.

La console, che offrirà un'esperienza di nuova generazione agli appassionati, arriverà nel corso delle vacanze di Natale del 2020 e vanterà delle specifiche hardware capaci di competere con le ambizioni già rivelate della concorrente PlayStation 5.

HD Microsoft Ingegneri di Microsoft al lavoro su Project Scarlett

Sviluppata dagli stessi ingegneri che hanno dato vita a Xbox One X – la più potente console dell'attuale generazione – Scarlett vuole consentire di giocare con un frame rate fino a 120 fps, oltre che con una risoluzione massima fino a 8K e con tecnologie per il miglioramento grafico come il Ray Tracing, generalmente più vicine al gaming su PC.

Proprio come PlayStation 5, anche Scarlett sostituirà il tradizionale disco rigido con un supporto SSD, che migliorerà notevolmente le performance e taglierà i tempi di caricamento rispetto a quelli dell'attuale generazione.

HD Getty Images Il futuro di Microsoft non passerà solo per il cloud: ci sarà ancora una Xbox fisica

Per il momento, Microsoft non ha fatto menzione di Anaconda e Lockhart, le due possibili varianti (una per chi vuole spendere di più e avere performance superiori, una più economica) di cui avevano parlato le indiscrezioni. Ha però confermato che la console entrerà nel suo Project xCloud, che consentirà di utilizzare la piattaforma come un proprio server cloud per giocare a piacimento su qualsiasi altro dispositivo.

L'attuale console, Xbox One, è stata lanciata a novembre 2013: il fatto che venga sostituita fine 2020 significa che avrà avuto un ciclo vitale di circa sette anni – in linea con quelli delle precedenti generazioni, nonostante l'arrivo della potenziata Xbox One X nel novembre 2017.

