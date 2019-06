Sigourney Weaver è nel nuovo Ghostusters. Il resto del cast?

Cinema

10/06/2019

Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?

Per il 35esimo anniversario del primo film di Ghostbusters, si è svolto in California il primo Fan Fest del franchise, che ha radunato fan degli Acchiappafantasmi da tutto il mondo. Il raduno è stata un'ottima occasione per presentare nuovi prodotti legati al merchandising e soprattutto per aggiornare i fan sullo stato della produzione del nuovo film diretto da Jason Reitman e in uscita nelle sale nel 2020.

Dai tweet pubblicati dal profilo ufficiale di Ghostbusters si può apprendere che:

Le riprese del film inizieranno tra 5 settimane

Jason Reitman ha dichiarato di "voler spaventare i bambini" con il nuovo film. Ciò fa presupporre che menterrà una componente horror

Sulla scelta del cast già annunciato, il regista ha dichiarato che li ha scelti per la loro bravura, aggiungendo che il pubblico noterà il loro talento

Jason Reitman ha dichiarato, ancora una volta, che il film vuole essere una lettera d'amore ai film originali

Inoltre, è importante mostrare il tweet originale del regista a proposito del cast originale dei primi due film:

"Sigourney ha letto la sceneggiatura... Dan l'ha letta, Ernie l'ha letta... Bill Murray ha letto la sceneggiatura"

“Sigourney has read the screenplay...Dan has read it...Ernie’s read the script...Bill Murray has read the script.” @JasonReitman 😉 🖊 #GhosbustersFanFest — Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2019

Ovviamente si riferisce a Sigourney Weaver, che nei primi due film ha interpretato Dana Barrett; a Dan Aykroyd, che ha interpretato Ray Stantz; Ernie Hudson, che ha interpretato Winston Zeddemore e Bill Murray, che ha interpretato l'Acchiappafantasmi Peter Venkman. A parte la lettura della sceneggiatura da parte di Aykroyd in veste di produttore del film, c'è da sottolineare che Weaver, Hudson e Murray sono tre nomi importanti nella storia di Ghostbusters. Tre attori che i fan vorrebbero vedere nel nuovo film, per dare continuità al franchise e, probabilmente, per fare un passaggio di testimone memorabile. Per chi non lo ricordasse, l'ostacolo principale a un terzo film di Ghostbusters negli anni '90 era rappresentato da Bill Murray. Quest'ultimo, in rotta con i grandi studi cinematografici, ha sempre preferito lavorare in piccole produzioni, spesso indipendenti, ma si è detto disponibile per una apparizione nel film, per il rispetto che nutre nei confronti dei colleghi. Anche Ernie Hudson si è sempre detto disponibile a tornare nei panni di Winston Zeddemore, ma questi ultimi due attori non hanno ancora commentato ufficialmente la sceneggiatura del nuovo Ghostbusters. È bene precisare che l'aver letto la sceneggiatura non implica necessariamente un coinvolgimento davanti la macchina da presa.

HD Columbia Pictures Sigourney Weaver nei panni di Dana Barrett

Sigourney Weaver, ora 69enne, è l'unica che ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali sul suo coinvolgimento, quindi si può considerare facente parte del cast:

Sarà pazzesco lavorare nuovamente con i ragazzi!

Riferendosi ai "ragazzi" si può immaginare che si tratti di Murray, Hudson e Aykroyd, come tutti i fan di Ghostbusters sperano. Ma considerando le voci più volte smentite negli anni e nei mesi passati, è meglio non scommettere del tutto sulla loro presenza.