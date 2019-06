TV News The Big Bang Theory

di Giuseppe Benincasa - 10/06/2019 09:00 | aggiornato 10/06/2019 09:05

Rivelato un curioso easter egg del finale di stagione di The Big Bang Theory.

5 condivisioni

La serie TV The Big Bang Theory ha vissuto un mini salto temporale tra gli ultimi due episodi della 12esima e ultima stagione. Ciò per permettere a Leonard (interpretato da Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons) di ricostruire il modello atomico 3D, che si era distrutto nell'episodio The Change Constant.

I due coinquilini (secondo quanto riportato da Leonard) hanno impiegato 139 ore e 30 minuti per ricostruire il modello atomico nell'appartamento 4A e questo tempo non è stato scelto a caso, ha infatti un significato nascosto. 139 ore e mezza sono il tempo necessario per guardare tutte le 12 stagioni dello show. Questi corrispondono a 5 giorni, 19 ore e 30 minuti, calcolati dal sito Bingeclock.

La ricostruzione della complessa struttura atomica per 139,5 ore, quindi per l'intera durata delle 12 stagioni, ha creato un interessante parallelo, che pone gli attori Jim Parsons e Johnny Galecki in un lavoro costante e meticoloso, come quello che hanno fatto, insieme al resto del cast, per 12 lunghi anni.

Al debutto nel 2007, The Big Bang Theory inizialmente aveva solo 5 personaggi principali: Sheldon, Leonard, Penny (Kaley Cuoco), Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar). Nella quarta stagione, si sono aggiunti i personaggi di Bernadette (Melissa Rauch) e Amy (Mayim Bialik). Il nucleo di sette amici ha conquistato il pubblico ed è rimasto unito fino alla fine della serie, con alcuni di loro che hanno anche fatto coppia. Nel corso degli anni, il gruppo ha attraversato diversi alti e bassi per quanto riguarda la loro vita personale e professionale, le loro storie si sono concluse nel finale speciale di un'ora che è andato in onda il mese scorso.

Gli scrittori di The Big Bang Theory sono stati in grado di creare un finale riflessivo, che ha permesso di salutare la banda di nerd in maniera soddisfacente.

Avevate pensato a questo riferimento guardando il finale della serie TV? Un altro curioso easter egg si trova nell'abbigliamento di Penny!