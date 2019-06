1994: il teaser trailer della serie TV, Stefano Accorsi e il cast

La serie andrà in onda prossimamente su Sky . Resta su MondoFox per tutti gli aggiornamenti su 1994.

Nel 1994, l’Italia è stata travolta da un profondo cambiamento . È stato, infatti, l’anno della discesa in campo e del trionfo di Silvio Berlusconi. E la serie racconterà i grandi eventi storici e politici intrecciandoli alle appassionanti vicende di Leonardo, Veronica e Pietro, proprio come è avvenuto nelle stagioni precedenti.

Il cast include anche Antonio Gerardi nel ruolo del PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro , Paolo Pierobon in quelli di Silvio Berlusconi e Dario Scaglia in quelli di Giovanni Ludeno.

Cosa succederà, invece, in 1994 al deputato leghista Pietro Bosco? Ormai, Pietro ha perso la sua innocenza ed è diventato un politico perfetto , pronto a tramare nell’ombra per aggiudicarsi la sua poltrona e pronto a mettere i compagni di partito l’uno contro l’altro. Non a caso, è riuscito ad aggiudicarsi un ufficio al Viminale .

Confermati nel cast anche Miriam Leone nella parte di Veronica Castello e Guido Caprino in quella di Pietro Bosco. Dal trailer è evidente che Veronica è sempre più lanciata nel suo nuovo ruolo di deputata, eletta tra le fila di candidati dell’ appena nata Forza Italia di Silvio Berlusconi . Veronica lascerà davvero per sempre la carriera televisiva? Oppure finirà con il tornare a vestire i panni della soubrette?

