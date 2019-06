Ad Astra: un nuovo spot esteso dello sci-fi con Brad Pitt

20th Century Fox ha inoltre recentemente pubblicato un nuovo spot esteso del film in uscita dal 26 settembre 2019 nelle sale italiane. Quest'ultimo, come vediamo all'inizio del presente articolo, riprende principalmente parte del materiale già visto nel trailer precedentemente rilasciato. Con la sola differenza che questa volta ci viene mostrato qualcosa di più sullo spazio e sulla missione intrapresa dal personaggio interpretato da Pitt. Il montaggio è, se possibile, ancora più suggestivo e in più, alla fine dello spot TV, ci viene detto che il film non ha ancora un rating.

