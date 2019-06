Annabelle 3: la vera figlia dei Warren racconta il terrore provato per la bambola

Cinema

di Simona Vitale - 11/06/2019 14:22 | aggiornato 11/06/2019 14:27

Nel video che segue potete ascoltare le parole della vera figlia dei demonologi Ed e Lorraine Warren, da sempre spaventata dalla bambola Annabelle. Ecco il filmato e una nuova clip dal film Annabelle 3.

1 condivisione

Mancano ormai pochissime settimane all'uscita, nei cinema italiani, di Annabelle 3 (titolo originale Annabelle comes home), terzo capitolo dei film spin-off dell'universo cinematografico di The Conjuring.

Protagonista principale della pellicola, oltre ai soliti Ed e Lorraine Warren e Annabelle, sarà Judy Warren, giovanissima figlia dei due demonologi. Annabelle 3, infatti, vedrà Judy e le sue amiche diventare vittime di Annabelle e soprattutto dei demoni risvegliati dall'inquietante bambola nella terrificante stanza degli artefatti di casa Warren. Quel che non tutti sanno, forse, è che i veri Ed e Lorraine Warren (recentemente scomparsa) hanno davvero avuto una figlia, Judy Spera, letteralmente terrorizzata dalla bambola posseduta che i genitori custodivano nella loro casa in quello che è noto come Museo dell'Occulto.

Nella featurette presente in apertura dell'articolo potete gustarvi le parole di Judy Spera, che ha dichiarato di aver sempre nutrito una certa paura verso Annabelle. La donna ha anche rivelato che i genitori le avevano imposto due regole fondamentali da rispettare per non "risvegliare" Annabelle: "Non darle confidenza" e "non guardarla negli occhi".

Realtà e finzione cinematografica sembrano così non avere confini, ed in effetti pensare a come i casi affrontati nei film cominciati con L'Evocazione - The Conjuring di James Wan fossero reali è davvero inquietante e spaventoso.

Ma immaginiamo che i fan più accaniti del genere horror non si lasceranno affatto intimorire dalle parole di Judy e saranno ben lieti di gustarsi anche la seguente clip tratta dal film, nella quale vediamo Ed Warren quasi sul punto di perdere la vita...

In attesa di poter guardare tutto il film, un breve teaser pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale del film mostra un nuovo "villain" della pellicola: The Bride. Parliamo di un abito da sposa che, indossato dalla donna di turno, induce colei che lo porta a pugnalare a morte lo sposo. Terminato il suo compito omicida, l'abito si ripulisce da solo delle macchie di sangue e aspetta di essere indossato dalla prossima sposa...

Che l'abito sia il protagonista di un nuovo film in cantiere nell'universo di The Conjuring?

Per ora non lo sappiamo ancora, ma nel frattempo ricordiamo che Annabelle 3 arriverà nei cinema italiani il 3 luglio 2019.

Via: Bloody Disgusting