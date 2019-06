BH90210, i protagonisti nel mondo di Barbie in un video promozionale

BH90210 riunirà i membri originali del cast: Jason Priestley (che interpreta Brandon Walsh), Jennie Garth (Kelly Marlene Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver), Tori Spelling (Donna Marie Martin) e Shannen Doherty (Brenda Walsh), che interpreranno tutti delle versioni a cavallo tra realtà e fantasia di sé stessi, con storie ispirate alle loro vite e relazioni reali. Quando uno dei membri del gruppo suggerisce di far ripartire il franchise di Beverly Hills 90210, i ragazzi scoprono che (come riporta la descrizione ufficiale) "andare avanti può rendere il tutto ancora più delizioso del reboot stesso".

Ogni serie TV che si rispetti ha un luogo cult in cui riunirsi: gli amici di Friends hanno il Central Perk, I Simpson hanno il bar Boe, gli amici di How I Met Your Mother si riuniscono al MacLaren (che esiste veramente) e, tra gli altri, quello storico di Twin Peaks, il Double R dove fanno le migliori torte di ciliegie della televisione!

