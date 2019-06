La rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbe colpa di A Star is Born (ma non di Lady Gaga)

Celebrity

di Alice Grisa - 11/06/2019 14:13 | aggiornato 11/06/2019 14:18

Dopo pochi giorni dalla rottura, è emerso un motivo della possibile rottura tra Irina Shayk e Bradley Cooper. La causa sarebbe legata al film A Star is Born, che ha cambiato radicalmente l'attore e regista.

1 condivisione

Tra Bradley Cooper e Irina Shayk è ufficialmente finita. I rumor di crisi sono stati confermati dalle foto che svelavano la top model mentre si allontanava dalla casa in cui viveva con l’attore e regista.

Irina Shayk è partita per l’Islanda per uno shooting con il brand italiano Falconeri e, a pochi giorni dalla rottura, sono emersi nuovi gossip che getterebbero una luce sinistra su A Star is Born, il film che ha consacrato la carriera di Cooper (e di Lady Gaga) ma, allo stesso tempo, avrebbe distrutto la vita privata del regista.

Una fonte anonima di People ha rivelato che Bradley avrebbe fatto di tutto per salvare l’unione, trascorrendo più tempo in famiglia dopo la consegna dei vari premi, dai Golden Globes agli Oscar, al film A Star is Born. Tuttavia, a quanto pare, questo impegno non è servito. Come riporta sempre l’insider, prima che lo split fosse ufficializzato, Bradley Cooper e Irina Shayk trascorrevano molto tempo separati e le loro vite avevano già preso direzioni diverse, al punto che quando uno dei due era a Los Angeles, l’altro non c’era.

Stavano vivendo due vite completamente diverse.

Il seme del loro allontanamento sarebbe proprio A Star is Born: da quando Bradley Cooper ha cominciato a occuparsi di quel progetto, avrebbe trascurato Irina Shayk e la loro relazione ne avrebbe risentito.

Bradley era emotivamente assente durante il lungo periodo delle riprese di A Star Is Born. Hanno cercato di salvare la relazione ma lui ormai era cambiato.

Lady Gaga è stata netta e tranchant quando qualcuno le ha chiesto della sua presunta storia con Cooper.

Durante un concerto a Las Vegas, a un fan che domandava dove fosse Bradley, ha risposto seccata.

Siate gentili. Oppure andate a f***!.

È davvero possibile che la cantante non c'entri assolutamente nulla con la rottura, ma di certo il film che ha raccontato della storia d'amore tra Ally e Jackson ha portato entrambi, sia Stefani Germanotta che Bradley Cooper, a rompere lunghi e duraturi fidanzamenti.

HD Getty Images Irina Shayk è stata legata a Cooper dal 2015

Proprio come i loro personaggi, Gaga e Cooper hanno dovuto arrendersi alla tempesta del successo, che distrugge i legami.

Che ne pensate? Quale sarà la prossima evoluzione sulla vicenda?