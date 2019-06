CelebrityCinema

di Giacinta Carnevale - 11/06/2019 12:48 | aggiornato 11/06/2019 12:53

In Spider-Man: Homecoming è presente anche una breve scena in cui appare Gwyneth Paltrow alias Pepper Potts, ma l'attrice non ne era a conoscenza.

1 condivisione

Se sei una delle star dell'incredibile universo cinematografico Marvel, potresti non sapere in quante pellicole del MCU è apparso il tuo personaggio. È quello che è accaduto a Gwyneth Paltrow, che per anni ha vestito i panni di Pepper Potts, compagna di Tony Stark.

L'attrice infatti, durante il nuovo programma The Chef Show realizzato dal regista Jon Favreau (Iron Man), è rimasta abbastanza sorpresa quando ha scoperto di aver partecipato con un piccolo cameo a Spider-Man: Homecoming. La Paltrow, nello specifico, appare nel finale della prima pellicola che vede protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker.

Nel corso della trasmissione, Jon Favreau ha raccontato che l'idea di creare uno show culinario è nata proprio mentre erano sul set di Homecoming. L'attrice però non ricordava di essere apparsa in Spider-Man, in quanto convinta che la scena in questione fosse stata utilizzata per uno dei capitoli di Avengers.

Potete gustarvi questo simpatico siparietto tra Favreau e la Paltrow nel video a seguire, condiviso da un utente su Twitter.

Gwyneth Paltrow genuinely did not know she was in "Spider-Man: Homecoming" so this adorable interaction from "The Chef Show" is easily my favorite thing on the internet today pic.twitter.com/lc3VlSs1Hp — Jarett Wieselman (@JarettSays) June 7, 2019

Eppure Gwyneth Paltrow non solo è presente in Spider-Man: Homecoming, ma figura anche al quarto posto per il compenso ricevuto, prima di Zendaya e Marisa Tomei (che nella pellicola hanno dei ruoli decisamente più importanti).

That's right: no one told Gwyneth Paltrow she was the fourth-billed star in a Spider-Man movie. pic.twitter.com/qUejKNepZN — Meghan O’Keefe (@megsokay) June 7, 2019

In realtà non è la prima volta che accade una cosa del genere ad un attore del MCU. Nella stessa situazione si è trovato anche Anthony Mackie, che interpreta Falcon, che in passato non sapeva di essere apparso con un cameo in Ant-Man. Sembra infatti che gli Studios Marvel abbiano l'abitudine di contattare gli attori per girare delle scene, senza però svelare loro in quale film saranno utilizzate.

Tuttavia Gwyneth Paltrow non sembra avere proprio le idee chiarissime riguardo il Marvel Cinematic Universe e i suoi protagonisti. Dopo la "gaffe" sulla sua partecipazione in Spider-Man: Homecoming, è apparso online un vecchio filmato che riprende l'attrice alla première di Infinity War.

Nel video, la co-star di Robert Downey Jr. nella saga di Iron Man non riconosce Sebastin Stan e chiede informazioni al suo collega Chris Pratt, che le dice che Stan interpreta Bucky, il Soldato d'Inverno.

GWENYTH PALTROW REALLY ASKED HER PUBLICIST WHO SEBASTIAN STAN WAS RIGHT IN THE MIDDLE OF THE INFINITY WAR PREMIERE JDKDKSJDJD PLEASE HELP ME pic.twitter.com/VXPu93rbNp — A (@fierysadness) June 7, 2019

In effetti l'universo cinematografico Marvel è davvero molto vasto e sono talmente tanti i personaggi apparsi in questi 10 lunghi anni che può capitare di dimenticarne qualcuno.

Nei mesi scorsi, dopo l'uscita nelle sale di Avengers: Endgame, Gwyneth Paltrow ha annunciato il suo addio a Pepper Potts e all'MCU.

E voi quanto siete informati sul MCU?

Via: Cinemablend