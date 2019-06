Fast & Furious 9: l'ingresso di John Cena nel cast e le ultime novità sul franchise

TV NewsCinema

L'attore e wrestler americano farà ufficialmente parte del nono film della saga di Fast & Furious, che uscirà nel 2020.

Il prossimo anno è prevista l'uscita, nelle sale di tutto il mondo, del nono capitolo della saga action più chiacchierata degli ultimi anni, Fast & Furious 9. Riguardo questo film l'attore protagonista Vin Diesel, nel mese di aprile, aveva spifferato tramite il suo profilo Instagram qualche indiscrezione sul possibile ingresso nel cast di una nuova star: il wrestler e attore John Cena.

Ora, come riporta Deadline, Universal Pictures avrebbe confermato l'anticipazione di Diesel, annunciando ufficialmente che Cena prenderà parte al prossimo film della saga di Fast & Furious.

L'attore di Blockers e Bumblebee lavorerà quindi al fianco di Vin Diesel, ma i dettagli relativi al suo ruolo nel film sono ancora del tutto sconosciuti. Sicuramente, secondo il sito Deadline, John Cena interpreterà un personaggio davvero "cazzuto".

Cena (che avrà anche il ruolo di Peacemaker nel prossimo film DC Suicide Squad di James Gunn) prenderà il posto sul set dell'uscente Dwayne "The Rock" Johnson, che secondo un'altra indiscrezione non farà parte del cast.

The Rock infatti, insieme a Jason Statham, è impegnato per la realizzazione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, lo spin-off della saga di Fast & Furious in uscita quest'anno.

Justin Lin (già regista di quattro film del franchise) si occuperà della regia di Fast & Furious 9, che verrà girato a partire dalla fine di giugno, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Dan Casey. Per la produzione del film ci sono One Race Films dello stesso Vin Diesel e Perfect Storm Entertainment.

Da "The Rock" a John Cena, quindi, in un percorso uguale a quello che ha visto entrambi prima campioni di wrestling e poi attori di successo; vedremo se il nono capitolo della saga adrenalinica di Fast & Furious consacrerà Cena come degno erede (per muscoli e personalità) dell'ex collega wrestler Dwayne Johnson.

E voi cosa ne pensate di John Cena in Fast & Furious 9 al posto di "The Rock"?