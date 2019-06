Animazione

11/06/2019

Disney ha diffuso online il trailer ufficiale in lingua originale e in italiano di Frozen II - Il regno di Arendelle, attesisimo sequel di Frozen - Il regno di ghiaccio del 2013. Ecco i filmati di seguito.

Walt Disney Animation Studios ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale in italiano di Frozen II - Il segreto di Arendelle (sequel di Frozen - Il regno di ghiaccio del 2013), diretto da Chris Buck e Jennifer Lee.

Potete gustarvi il filmato in apertura dell'articolo e quello in lingua originale di seguito:

All'inizio dell'anno in corso era stato rilasciato un primo teaser di Frozen II - Il segreto di Arendelle, che però poco o nulla aveva svelato della trama della pellicola, 58esimo classico targato Disney.

Adesso le cose sono cambiate e, come svela la sinossi ufficiale, Elsa vuole scoprire come e perché è nata con dei poteri magici. Per tale ragione viene invitata dal re dei troll, il saggio Granpapà, a superare i confini del regno, dirigendosi verso nord per riscoprire le proprie origini. Con lei ci saranno la sorella Anna, accompagnata da Olaf e Kristoff, che non lasceranno Elsa da sola in questa nuova avventura. Peccato che il suo viaggio sarà però ostacolato da nuove minacce, come delle pietre giganti che aspettano i nostri protagonisti e un pericoloso mare in tempesta.

Disney ha anche rilasciato il nuovo poster ufficiale del film:

HD Walt Disney Il poster ufficiale di Frozen II - Il segreto di Arendelle

Nell'immagine vediamo le due sorelle Anna ed Elsa in piedi nel bel mezzo di una foresta nebbiosa. Le montagne innevate di Arendelle sono ormai sparite, sostituite da alberi lugubri, spogli e foglie cadute.

Oltre agli impegni relativi al nuovo sequel di Frozen, Disney è attualmente anche al lavoro su una serie di documentari che mostreranno il lavoro che si svolge dietro le quinte del franchise d'animazione di gran successo e che debutteranno su Disney + dopo che il servizio di streaming sarà lanciato alla fine di quest'anno, a pochi giorni dall'uscita negli USA del film.

Frozen II - Il segreto di Arendelle arriverà nei cinema italiani il 27 novembre 2019, con qualche giorno di anticipo rispetto all'uscita originariamente programmata per il 12 dicembre.

Via: ComicBook