Gods & Monsters è un nuovo pittoresco open world ambientato nella mitologia greca

11/06/2019 01:52

In chiusura alla sua conferenza all'E3 2019, la francese Ubisoft ha svelato Gods & Monsters, nuovo videogioco open world firmato dagli autori di Assassin's Creed Odyssey che ci riporta nella mitologia dell'Antica Grecia.

Dopo aver dato i natali ad Assassin's Creed Odyssey, la software house Ubisoft Quebec è pronta a riportarci ancora una volta nell'Antica Grecia: nel corso della conferenza Ubisoft all'E3 2019 è stato annunciato Gods & Monsters, nuovo videogioco open world che vi sfiderà a diventare degli eroi al cospetto degli dei.

Con una direzione artistica che ricorda il colorato mondo di Hyrule in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Gods & Monsters si propone come un'avventura in cui vestirete i panni di Fenyx, un eroe caduto nell'oblio chiamato a riportare i dei al loro antico splendore. Il suo cammino non sarà facile: nell'isola in cui è ambientato il gioco dovrà vedersela con le insidie di Tifone, dimostrando di essere un eroe degno delle lodi dei cantastorie e fronteggiando creature mitologiche – dalle Arpie ai Ciclopi.

Con Fenyx, il giocatore vivrà dungeon insidiosi e un mondo tutto da scoprire, nel quale potrà muoversi sia camminando che in volo: al suo interno, promettono gli sviluppatori, si celeranno "sorprese, battaglie epiche, missioni e creature fantastiche".

Marc-Alexis Côté, produttore senior del progetto, non ha trattenuto il suo entusiasmo sul palco di Ubisoft all'E3:

Nel corso degli ultimi dieci anni, ho avuto la possibilità di essere parte di un incredibile team che ha spinto oltre i limiti di Assassin's Creed nell'esplorazione dei periodi storici da un punto di vista unico. La nostra immaginazione, però, è sempre stata legata ai libri di Storia. Grazie al nostro lavoro su Assassin's Creed Odyssey in questi ultimi quattro anni, le nostre menti si sono concentrate su un ulteriore aspetto: la mitologia. Oggi, con Gods & Monsters, quelle storie che conosciamo così bene diventano realtà e potranno essere esplorate come mai prima è stato possibile.

HD Ubisoft Fenyx, l'eroe di Gods & Monsters, dovrà riportare in auge gli dei contro le minacce di Tifone

Il gioco arriverà il 25 febbraio 2020 su PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch e sulla piattaforma cloud Google Stadia. Inoltre, sarà disponibile su PC anche sul servizio Uplay+, che consentirà di pagare una quota fissa mensile per accedere a una libreria di titoli scaricabili firmati Ubisoft.

Come vi sembrano le premesse di questa nuova proprietà intellettuale del produttore francese?