Videogames

di Davide Clerici - 11/06/2019 16:45 | aggiornato 11/06/2019 16:49

Durante l'intervento di Keanu Reeves alla presentazione di Cyberpunk 2077 ha fatto il giro del web l'urlo di entusiasmo da parte dello YouTuber Peter Sark. La cosa è talmente piaciuta a CD Projekt Red da spingerli a regalargli una copia del gioco.

2 condivisioni

Solo ieri abbiamo parlato della presenza di Keanu Reeves all’E3 per promuovere Cyberpunk 2077 e di come il pubblico fosse andato in estasi.

La dimostrazione di tale entusiasmo ha raggiunto l’apice quando Keanu Reeves ha definito Cyberpunk 2077 un gioco “da mozzare il fiato”, il che ha portato Peter Sark (YouTuber di Los Angeles presente tra il pubblico) a gridare all’attore: “Sei tu che mozzi il fiato!”.

Immediata è stata anche la risposta di Reeves che, genuinamente divertito, ha risposto al ragazzo:

“No tu mozzi il fiato! Tutti voi mozzate il fiato!”.

Questo ping-pong verbale ha spinto la casa di produzione di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a regalare una copia del gioco a Sark, involontario realizzatore di questo intermezzo che ha già fatto il giro del web svariate volte.

Ma attenzione, qui non si sta parlando di una semplice copia di Cyberpunk 2077 ma della Collector’s Edition, una versione che contiene:

Gli steelbook per i dischi del gioco

La mappa di Night City e alcune cartoline della città

Il libro A Visitor’s Guide to Night City

Un set di spille in metallo

Un set di patch ricamate

Un set di adesivi

Un portachiavi con le fattezze dell’auto di V

Un compendium con tutte le curiosità del mondo di gioco

Un cofanetto in stile skyline della città

Ma la vera chicca di questa edizione è una statua inerente a V, protagonista del gioco, dalle dimensioni di venticinque centimetri.

CD Projekt Red La Collector's Edition di Cyberpunk 2077

Insomma una versione davvero straordinaria, che Sark otterrà completamente gratis. E il tutto per uno scambio di battute con Keanu Reeves, che così facendo può aggiungere un’ennesima buona azione alle sue imprese. Anche se inaspettata.