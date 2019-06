Il concerto Assassin's Creed Symphony arriverà anche in Italia

Square Enix conquista l'E3 2019: ovazione per Final Fantasy VII, trailer per Marvel's Avengers

Tra i brani portati nello show ci saranno i più famosi tratti dalle colonne sonore di tutti i capitoli usciti in 12 anni. Gli spettatori assisteranno al riarrangiamento di importanti brani realizzati da importanti compositori come Jesper Kyd, Lorne Balfe, Sarah Schachner, Brian Tyler, Austin Wintory, Winifred Phillips, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon e The Flight, passando dalle tonalità rock di Assassin's Creed Origins, ai temi carnevaleschi di Assassin's Creed II fino a quelli pirateschi di Assassin's Creed IV: Black Flag.

Il debutto mondiale di Assassin's Creed Symphony avverrà il 29 giugno al Palais des Congres di Parigi. Lo spettacolo arriverà anche in Italia, per un'unica data che si terrà il 6 ottobre a Milano , al Teatro degli Arcimboldi.

All'E3 di Los Angeles è stato annunciato un concerto sinfonico dedicato alle musiche di Assassin's Creed che verrà portato in giro per il mondo. Tra queste ci sarà anche una tappa italiana.

