AnimazioneCinemaCelebrity

di Riccardo Cristilli - 11/06/2019 15:12 | aggiornato 11/06/2019 15:16

Grazie al successo di John Wick e al doppiaggio di Toy Story già diventato virale, Keanu Reeves torna al centro dell'attenzione del pubblico e del mondo del cinema.

0 condivisioni

Se il tuo nome è Keanu Reeves e nella vita sei stato protagonista di una trilogia diventata cult come Matrix, probabilmente ti ritieni un personaggio immortale.

Ma per un'artista vivente, oltre al ricordo perenne di quanto ottenuto, è fondamentale continuare a lavorare.

Proprio come Keanu Reeves che, dopo un periodo di stanca nella propria carriera, è tornato in auge grazie al successo della saga di John Wick e al doppiaggio del personaggio di Duke Caboom in Toy Story 4.

È fresco anche il suo coinvolgimento in un videogame molto atteso, Cyberpunk 2077.

L'attore è ovviamente entusiasta di questo suo "Rinascimento" artistico, già ribattezzato dai fan "Keanuaissance" e durante un incontro di presentazione di Toy Story 4 ha detto di essere grato per questa sua nuova fase della vita, privata e professionale.

How does Keanu feel about the current “Keanuaissance”...

“Well, I’m glad to be here. I’m glad to be having a revival. Thank you.”#ToyStory4 pic.twitter.com/4z2XKnsDpz — Erik Davis (@ErikDavis) June 8, 2019

La sua carriera sta infatti avendo un nuovo slancio e nel futuro lo aspettano un quarto film di John Wick, ma anche il terzo film di Bill & Ted dal titolo Bill & Ted Face The Music in cui riprenderà il proprio ruolo accanto ad Alex Winter dopo le pellicole del 1989 e del 1991.

Il doppiaggio di Toy Story 4 e del personaggio del pupazzo stuntman canadese Duke Caboom, hanno mostrato un lato inedito dell'attore. Proprio il video, che trovate in apertura, di alcuni momenti in sala di registrazione è diventato subito virale in rete. Keanu Reeves si lascia trasportare con entusiasmo dalle battute di Duke Caboom, propone suggerimenti e aggiustamenti, lo vediamo pienamente coinvolto nel proprio lavoro.

Nel film Toy Story 4, in uscita in Italia il prossimo 26 giugno, Keanu Reeves presta la sua voce al gioco che arriva dal Canada, conosciuto come il più grande stuntman del paese e amico di Bo Peep. Duke ha una personalità predominante e importante, capace di riempire la scena, come risulta evidente anche dalla recitazione di Reeves durante il doppiaggio.

Nonostante questa sua aria tronfia e sicura di sé, Duke non è mai realmente riuscito a compiere acrobazie e questo aspetto è una componente importante del suo carattere.

Toy Story 4 è stato presentato come l'ultimo film della saga, ma sia Tom Hanks, doppiatore di Woody, che il produttore Jonas Rivera non hanno chiuso le porte a un possibile seguito. "Abbiamo immaginato questo Toy Story come l'ultimo con Woody protagonista" ha spiegato Rivera "e siamo soddisfatti del risultato. Ma mai dire mai con Pixar".

Chissà, magari nel futuro potrebbe esserci un film interamente dedicato a Duke Caboom doppiato da Keanu Reeves. Vi piacerebbe?