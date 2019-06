Il ritorno di Final Fantasy VIII: nel 2019 arriva finalmente la Remastered

Videogames

11/06/2019

Dopo anni di attesa e richieste da parte dei fan, Final Fantasy VIII Remastered è stato annunciato ufficialmente all'E3 durante la conferenza Square Enix.

Era il 1999 quando Final Fantasy VIII faceva il suo debutto assoluto. Esattamente a vent'anni di distanza, e dopo tantissime richieste da parte dei fan, Square Enix ha annunciato ufficialmente il suo ritorno all'E3 2019: entro quest'anno assisteremo all'esordio di Final Fantasy VIII Remastered, che proporrà uno stile grafico più moderno per l'avventura di Squall, Rinoa e gli altri amati personaggi del gioco.

Nel corso degli anni, la compagnia giapponese aveva realizzato rimasterizzazioni di tutti i più recenti episodi della saga di giochi di ruolo, non occupandosi mai dell'ottavo capitolo e rendendo per questo i fan ancora più impazienti. FFVIII Remastered manterrà invariate le meccaniche e le dinamiche di gioco, concentrandosi solo sull'aspetto estetico – come già visto, di recente, anche in Final Fantasy IX. Non si tratterà quindi di un remake come quello in lavorazione per Final Fantasy VII, che avrà grafica di ultima generazione, nuove sequenze e un totalmente rinnovato sistema di combattimento.

In Final Fantasy VIII i giocatori seguono le vicende di Squall, un membro del gruppo mercenario SeeD che ha casa nella caserma-scuola del Garden di Balamb. Con i suoi alleati, Squall dovrà salvare il mondo dal controllo di forze magiche malvage, quando la strega Edea affiancherà i suoi poteri allo sterminato esercito di Galbadia.

HD Square Enix Il rinnovato volto di Squall in Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy VIII Remastered non ha ancora una data d'uscita precisa, ma Square Enix ha assicurato che arriverà entro il 2019 su PC (catalogo digitale Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

