In Australia è stata scoperta una nuova specie di dinosauro erbivoro

di Silvio Mazzitelli - 11/06/2019 11:40

I paleontologi australiani hanno scoperto delle ossa di un nuovo dinosauro erbivoro preservate nell'opale.

Alcuni paleontologi australiani hanno identificato delle ossa di un dinosauro erbivoro appartenente al periodo del medio Cretaceo. I fossili, appartenenti a quattro distinti esemplari, sono stati rinvenuti all'interno di un opale, minerale dai colori tra il blu e il verde, nei pressi di Lightning Ridge, una piccola cittadina nell'entroterra australiano.

La scoperta risale al 1984, quando gli studiosi furono avvertiti da un minatore chiamato Robert Foster, mentre stava lavorando in una cava profonda 10 metri chiamata Sheepyard.

Solo recentemente però gli studiosi hanno avanzato l'ipotesi che questi resti siano da attribuirsi a una nuova specie di dinosauri chiamata Fostoria Dhimbangunmal, una razza molto simile ai più conosciuti Iguanodon o Muttaburrasaurus.

Dopo il recupero del 1984, i fossili sono stati esposti all'Australian Museum di Sydney per diverse decadi. Successivamente la famiglia Foster donò i fossili all'Australian Opal Center, dove i ricercatori hanno deciso di analizzare in modo più approfondito i reperti. L'analisi successiva, condotta da Phil Bell dell'Università del New England, ha rivelato che le ossa trovate nell'opale apparterrebbero a una nuova specie.

I ricercatori hanno poi scelto il nome Fosteria Dhimbangunmal per questa nuova specie, proprio in onore di Foster e della cava dove le ossa furono trovate: Dhimbangunmal vuol dire sheep yard nella lingua indigena locale.

Lightning Ridge è famosa per i suoi giacimenti di opale. Da quelle parti non è raro trovare ossa o denti sottoposti al processo di opalizzazione. Però il rinvenimento di ben 60 ossa all'interno di questo tipo di gemma è una scoperta senza precedenti. Le ossa del primo esemplare appartengono a un adulto di Fostoria, mentre gli altri resti scoperti sono riconducibili a rettili più giovani. Ciò ha fatto supporre che questi antichi rettili si muovessero in branchi.

Il Fostoria è ora conosciuto come il dinosauro della sottospecie degli iguanodonti più antico trovato in Australia. Queste creature sono vissute circa 100 milioni di anni fa, nella regione desertica del South Wales, territorio che nel periodo del medio Cretaceo era ricco di vegetazione, laghi e fiumi. Il Fostoria è considerato come un progenitore degli hadrosauri o dinosauri dal becco d'anatra, rettili del tardo Cretaceo molto più comuni soprattutto in Nord America e Asia.

Il paleontologo Terry Gates, parlando della scoperta, ha dichiarato quanto l'Australia, sin dai tempi più antichi, sia stata territorio e habitat naturale di creature incredibili e bizzarre. Secondo Gates questa particolarità è dovuta alla posizione geografica isolata del continente. La scoperta del Fostoria servirà a conoscere ancor più nel dettaglio l'evoluzione subita dai dinosauri dal becco d'anatra nel corso di milioni di anni.

